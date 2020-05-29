Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГоликова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России. Она сообщила, что к настоящему моменту «если считать от начала апреля, темпы ежедневного прироста выявления новых случаев в России сократились в 11,8 раза».
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Голикова оценила темпы прироста заболевших коронавирусом в России

RT на русском12:24

Темпы прироста больных коронавирусом в РФ сократились в 11,8 раз

Московский Комсомолец12:36

Голикова: Темпы прироста числа заболевших коронавирусом в РФ снизились в 11,8 раза

Life.ru12:29

Голикова рассказала о тенденции Москвы к снижению заболеваемости COVID-19

Lenta.ru12:26

Голикова заявила о снижении темпов прироста заболевших COVID в 11,8 раза

РБК13:06

Темпы прироста заболеваний COVID-19 в России сократились в 12 раз

Газета.Ru12:17

Голикова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

РИА Новости12:24
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Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
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Сегодня, 29 мая, на заседании оперативного штаба Самарской области, сообщили о продлении режима самоизоляции.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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