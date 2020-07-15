Коронавирус
РИА НовостиГоликова назвала процент летальности от коронавируса в России
Летальность от коронавируса в России составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Кино
Звезда «Грязных танцев» готовит возможный сиквел
ИА InterMedia 05:03
Происшествия
Полицейские получили сроки за изнасилование девушки в служебной машине
Газета.Ru 06:59
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Армия и оружие
Азербайджан сообщил об уничтожении еще одного опорного пункта Армении
«В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты ВС Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений», — говорится в сообщении.
РБК 01:25
Космос
В космосе обнаружили аномальный звездный объект
Профиль 02:01
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru вчера в 11:28
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13 июля в 08:51
Киберспорт
PES 2021 не выйдет отдельной игрой, а станет обновлением PES 2020
Pro Evolution Soccer 2021 не выйдет как отдельная игра. В Konami подтвердили, что она станет обновлением к PES 2020.
Нева Спорт 06:03
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
Историк Соколов в суде назвал клеветой сообщения об избиениях бывшей студентки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на выездном заседании Октябрьского районного суда в горсуде Петербурга назвал клеветой сообщения о том, что он якобы избивал другую студентку, с которой ранее состоял в личных отношениях, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 08:15
Политика
Канье Уэст передумал быть президентом
Новые Известия 06:52
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
Общество
В ПФР опровергли выплату надбавок к пенсиям за «советский стаж»
В СМИ появились данные, что пенсионеры, имеющие годы советского стажа, могут рассчитывать на некоторые доплаты к пенсии.
iReactor 07:24
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Политика
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным
Право из музея сделать мечеть Эрдоган назвал суверенным. Он отметил, что это была воля 83 млн граждан Турции.
Невские Новости 08:34
Происшествия
СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
Газета.Ru 07:44
Технологии
Американская вакцина против коронавируса вызвала иммунный ответ
Акции одного из лидеров на рынке биотехнологий, американской компании Moderna Inc. подскочили на 16% после заявления организации о том, что ее вакцина от коронавируса вызвала "сильный" иммунный ответ у всех 45 пациентов, которые в настоящее время тестируют препарат от COVID-19.
Газета.Ru 00:55
Политика
США отменили высылку иностранных студентов при онлайн-обучении
Вчера правительство США отказалось от объявленных ранее планов по высылке из страны иностранных студентов, если осенью все занятия в учебных заведениях будут проходить в дистанционном режиме.
Коммерсантъ 07:33
Здоровье
Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РИА Новости 08:23
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Здоровье
Отделение в ростовской больнице закрыли на карантин из-за коронавируса
Отделение гастроэнтерологии Ростовской областной клинической больницы № 2 было закрыто на карантин из-за случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:20
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
«Союзмультфильм» уже начал создавать на базе киностудии креативный кластер.
РБК 04:57
Игры
Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков
На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Армия и оружие
Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего
Политическая Экспертиза 04:06
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30