Будьте в Плюсе

Голикова: около 300 тысяч россиян переболели коронавирусом без обращения к врачам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наличие у гражданина антител к коронавирусу или положительного теста дает основание выдавать на год сертификат переболевшего.
Аргументы и Факты
Анализ базы Роспотребнадзора показал, что граждан, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек.
Реальное время
Та же процедура будет и в случае привитых зарубежными вакцинами: при наличии антител, выдадут сертификат на полгода.
РИА Новости
Пациенты, которые перенесли ковид бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

Голикова: около 300 тысяч россиян переболели коронавирусом без обращения к врачам
RT на русском12:03
Голикова: иностранцы смогут сдать тест на антитела в РФ и получить ковид-сертификат
Lenta.ru10:53
Голикова рассказала о разных сроках сертификатов для переболевших COVID
РБК11:23
Голикова рассчитывает, что ковид-сертификаты по антителам начнут выдавать после 1 февраля
ТАСС11:14
Власти РФ пояснили порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам
Интерфакс11:09
Голикова: изменения для выдачи сертификатов по уровню антител должны принять до 1 февраля
РИА Новости12:35
Россиянам, привитым вакцинами за рубежом от CoViD-19, выдадут QR-коды
Би-порт08:25

Интересное

Российские комплексы РЭБ сорвали провокацию Японии у российских границ

Российские комплексы РЭБ, развёрнутые в Приморском крае, сорвали провокацию японских и американских военных рядом с российскими границами.
Avia.pro07:36

Турецкая судья поставила Дэвис и Смолкина ниже украинского дуэта, ставшего 17-м

Ритмический танец российского дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин получил от восьми судей весьма схожие оценки, соответствующие 7-9-му местам.
Чемпионат10:58

США заподозрили РФ в подготовке диверсий на Украине для оправдания военного вторжения

Агентство пишет, что, как считают США, РФ в случае проведения диверсий на Украине обвинит в них Киев.
Интерфакс12:48

Чистая прибыль «Сбербанка» по РСБУ выросла за 2021 год в 1,7 раза

"Сбербанк" заработал чистую прибыль по РСБУ в размере 89,6 млрд рублей за декабрь и 1,237 трлн рублей за 2021 год без учета событий после отчетной даты, сообщила компания.
Finam.Ru02:09

Премьер Австралии выступил с заявлением по решению властей аннулировать визу Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с заявлением по поводу того, что 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу повторно аннулировали визу.
Чемпионат03:30

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ.
Спорт-Экспресс02:57

Мурашко: Риск повторно заболеть COVID-19 вырос в пять раз

Риск повторного заболевания COVID-19 ранее составлял менее одного процента, но при заболевании "омикроном" вырастает в пять раз.
Реальное время11:59

98-летнюю ветерана Урасинову из Коми обязали уплатить налог за подарок на 75-летие Победы

Ветерана Великой Отечественной войны Марию Урасинову из города Печора республики Коми обязали уплатить налог за подарок на 9 Мая.
Lenta.ru08:54

Анкилозавры могли быть медлительными и глухими

Анкилозавры могли обладать плохим слухом и были достаточно медлительными.
МедиаПоток12 января в 05:11