RT на русскомГоликова: около 300 тысяч россиян переболели коронавирусом без обращения к врачамВице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наличие у гражданина антител к коронавирусу или положительного теста дает основание выдавать на год сертификат переболевшего.Аргументы и ФактыАнализ базы Роспотребнадзора показал, что граждан, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек.Реальное времяТа же процедура будет и в случае привитых зарубежными вакцинами: при наличии антител, выдадут сертификат на полгода.РИА НовостиПациенты, которые перенесли ковид бессимптомно и потом сдали тест на антитела, также смогут получить сертификат, но только на полгода.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейRT на русскомКомсомольская правдаGazeta.SPbНародные новостиПетербургский дневникDaily StormОбщественная служба новостейГазета.RuНТВВечерняя МоскваИзвестияРусская ПланетаНовая газетаZnak.comРБКРосбалтЦарьградLife.ruПодробнее о событииГоликова: около 300 тысяч россиян переболели коронавирусом без обращения к врачамRT на русском12:03Голикова: иностранцы смогут сдать тест на антитела в РФ и получить ковид-сертификатLenta.ru10:53Голикова рассказала о разных сроках сертификатов для переболевших COVIDРБК11:23Голикова рассчитывает, что ковид-сертификаты по антителам начнут выдавать после 1 февраляТАСС11:14Власти РФ пояснили порядок выдачи ковид-сертификатов по антителамИнтерфакс11:09Голикова: изменения для выдачи сертификатов по уровню антител должны принять до 1 февраляРИА Новости12:35Россиянам, привитым вакцинами за рубежом от CoViD-19, выдадут QR-кодыБи-порт08:25Показать ещёОценить858Поделиться