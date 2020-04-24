Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГоликова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Московский Комсомолец12:11

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

RT на русском12:08

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса

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Правительство России задумалось об ослаблении ограничений из-за коронавируса

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Голикова призвала оценить ослабление карантина из-за усталости россиян

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Голикова заявила об усталости населения от ограничений по коронавирусу

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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