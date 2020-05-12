Я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой.

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой». Так она прокомментировала публикацию в The Financial Times. В ней утверждалось, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем по официальным данным.

Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

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