Общество
BFM.ruГоликова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой». Так она прокомментировала публикацию в The Financial Times. В ней утверждалось, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем по официальным данным.
Читать в источнике
Оценить175
Я еще раз хочу подчеркнуть, что те данные, которые я вчера приводила на встрече с президентом, относительно того, что уровень летальности в РФ в 7,6 раза ниже, чем в мире в целом, таковы. Мы никогда не манипулировали официальной статистикой.
— Татьяна Голикова, российский экономистИзвестия 10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7178 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Авто
В Россию едет новый Toyota Highlander
Движок 02:32
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Во вторник, 12 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что заразился коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 08:29
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество
В Липецкой области отменяют режим самоизоляции
Липецк, 12 мая 2020, 17:29 — REGNUM В Липецкой области приостанавливают действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции.
REGNUM 10:29
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
Портал госуслуг оказался частично недоступен после обращения Путина
Россияне вечером 11 мая столкнулись с временной частичной недоступностью портала госуслуг после обращения президента России Владимира Путина, сообщали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «РТ Лабс».
ИрСити 01:57
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
Тульские новости вчера в 09:52
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Наука
Исследование показало, почему мозг склонен к моногамии
Предыдущие исследования мозга у людей показали изменение активности в области, называемой прилежащим ядром, когда испытуемые держали за руку романтического партнера.
Популярная механика 07:51
Общество
Число безработных в России выросло почти вдвое
Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек.
ТАСС 11:20
Общество
Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми
Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру 02:14
Политика
После 22 мая на Украине опять продлят карантин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что текущий карантин, действующий в стране до 22 мая, будет продлен после этой даты.
Pravda.Ru 02:19
Космос
Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
Актуальные Новости 09:17
Общество
Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Фигурное катание
ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Армия и оружие
Последние испытания «суперохотника» Ми-28НМ пройдут до конца года
Испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года. «Суперохотник» оснастят сразу несколькими видами новых ракет.
Актуальные Новости 05:17
Здоровье
Масочный режим лишает бессимптомных больных шансов разнести инфекцию
Менделевич заключил: масочный режим – важная мера для борьбы с различными инфекциями, в частности - коронавирусной.
Экономика сегодня 07:59
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений в ряде регионов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все меры, которые предусматривают возможное снятие ограничений из-за распространения COVID-19, должны быть эпидемиологически обоснованы.
Моя Москва.онлайн 10:53
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Нижний Новгород, 12 мая 2020, 15:35 — REGNUM Ранее действовавшие ограничения режима повышенной готовности в Нижегородской области остаются, — сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 08:35
Политика
Посол Украины пригрозил Турции отсутствием туристов из-за «Катюши»
Посол Украины в Турции Андрей Сибиха пригрозил оставить Анкару без украинских туристов.
РЕН ТВ 08:21
Шоу-бизнес
Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната
Американская певица Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната.
Lenta.ru 09:50
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет
Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Lenta.ru 09:00
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40