Общество

BFM.ruBFM.ruГоликова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой». Так она прокомментировала публикацию в The Financial Times. В ней утверждалось, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем по официальным данным.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:31

Голикова: Россия не манипулирует статистикой по смертности от коронавируса

Коммерсантъ11:06

Голикова прокомментировала статью FT о смертности из-за коронавируса в России

ТАСС10:01

Российские власти не манипулируют статистикой по коронавирусу, — говорит вице-премьер Татьяна Голикова

Эхо Москвы10:02

Голикова: Мы никогда не манипулировали данными о летальности

Российская газета10:02

Голикова ответила на обвинения СМИ в манипуляции со статистикой по COVID-19

Известия10:18

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Интерфакс10:00
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Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

Саминвестор 01:34
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом

Газета.Ru 12:54
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Армия и оружие

Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке

В сирийской провинции Эль-Хасаке заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает государственное информагентство САНА.
РИА Новости 12:08
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Происшествия

В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
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Футбол

«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

REGNUM 10:25
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Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене на нефть Brent в 2020 году

По сравнению с предыдущей оценкой ведомства прогноз по средней цене на нефть Brent в текущем году повышен на 3%.
REGNUM 12:25
Происшествия

Моряк почти 25 лет обманывал флот

Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
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Политика

В России сохранятся ограничения для граждан старше 65 лет

Во время обращения к нации глава государства Владимир Путин заявил, что ограничения для граждан старше 65 лет сохранятся.
Мой Брянск вчера в 10:10
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

РБК 13:00
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс 04:34
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Здоровье

Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина

Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
REGNUM 10:00
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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
ТАСС 09:20
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Общество

Регина Тодоренко пожертвовала 2 млн рублей центру «Насилию.нет»

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко перечислила 2 млн руб. в центр помощи пострадавшим от насилия «Насилию.нет».
Ведомости 12:54
Общество

Лукашенко заявил, что Россия и Запад переняли метод Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в борьбе с коронавирусом Европа и Россия все равно обратились к методу, который с самого начала избрал он.
Городовой 07:48
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Общество

Смоленская область начала выход из режима «коронавирусных» ограничений

В Смоленской области обсудили вопросы поэтапного снятия ограничительных мер, прописанных в Указе губернатора «О введении режима повышенной готовности», совещание провел глава региона Алексей Островский.
О чем говорит Смоленск 12:30
Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
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Политика

По информации Белого дома, Путин чувствует себя хорошо

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в связи с заражением коронавирусом пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова заявил, что, насколько ему известно, российский лидер Владимир Путин чувствует себя хорошо, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:54
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
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Общество

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
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Шоу-бизнес

Платье-комбинация и «золотой» деним: эксперт о стиле Алины Кабаевой

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Футбол

«Матч ТВ» назвал матчи, которые покажет в прямом эфире

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» опубликовал список матчей, которые он покажет в прямом эфире в ближайшие выходные.
Евро-футбол.ру 10:40
Путешествия

Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму

Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
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Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

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Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
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Общество

Жалобы на завышение цен на медицинские перчатки поступили в ФАС

Жалобы на рост цен и дефицит медицинских перчаток поступают в Федеральную антимонопольную службу, сообщили в ведомстве.
Российская газета 12:54
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Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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