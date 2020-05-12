Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВГоликова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу. Заявление она сделала на сегодняшнем брифинге по теме коронавирусу. Голикова рассказала, что смертность от COVID-19 в России действительно ниже в 7,6 раз, чем в среднем во всём мире.
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Российские власти не манипулируют статистикой по коронавирусу, — говорит вице-премьер Татьяна Голикова

Эхо Москвы10:02

Голикова: Россия не манипулирует статистикой по смертности от коронавируса

Коммерсантъ11:06

Голикова ответила на обвинения СМИ в манипуляции со статистикой по COVID-19

Известия10:18

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:31

Голикова: Мы никогда не манипулировали данными о летальности

Российская газета10:02

Голикова прокомментировала статью FT о смертности из-за коронавируса в России

ТАСС10:01

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Интерфакс10:00
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Кино

Александр Петров: «С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего»

StarHit.ru 16:00
Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
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Общество

Дуров объявил о закрытии проекта TON

Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
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Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
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Футбол

В «Сельте» оценили форму Смолова после карантина

Газета.Ru 08:46
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
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Энергетика

Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
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Шоу-бизнес

«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников

Пятый канал вчера в 23:20
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Футбол

Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии

Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
RT на русском 17:43
Шоу-бизнес

В Сети восхитились дачным снимком 3-летней дочери Сергея Безрукова

Сергей Безруков решил порадовать поклонников ярким фото дочери. В Сети восхитились маленькой красавицей.
Летидор 06:00
Хоккей

Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.
Sport24.ru 14:35
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето

Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
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Киберспорт

Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League

Metaratings вчера в 13:19
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
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Кино

СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»

Peterburg2.ru вчера в 14:13
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Авто

Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию

Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня 11:11
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Авто

Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу

На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Политика

Песков рассказал, когда последний раз контактировал с Путиным

YA62.ru 08:57
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Политика

Лавров рассказал о помощи от США в борьбе с коронавирусом

Россия уже получает помощь от США в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Rambler News Service 09:20
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Экономика

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
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Армия и оружие

OneWeb получит материальную помощь от Пентагона

Минобороны США планирует воспользоваться услугами обанкротившейся спутниковой британской компании OneWeb, чтобы улучшить покрытие связью военных объектов в Арктике, и оказать для этого финансовую поддержку банкроту.
News.ru 17:33
Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Здоровье

Российский препарат от COVID-19 испытывают 11 центров

Российский препарат от COVID-19 «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований.
НТВ 05:22
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Политика

В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки

Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
Известия 17:01
Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
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Технологии

Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt

Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
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Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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