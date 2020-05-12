Общество
Деловое.ТВГоликова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу. Заявление она сделала на сегодняшнем брифинге по теме коронавирусу. Голикова рассказала, что смертность от COVID-19 в России действительно ниже в 7,6 раз, чем в среднем во всём мире.
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Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Футбол
В «Сельте» оценили форму Смолова после карантина
Газета.Ru 08:46
Экономика
Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников
Пятый канал вчера в 23:20
Футбол
Бывший игрок «Динамо» рассказал о ситуации с коронавирусом в Словакии
Бывший словацкий футболист Мартин Якубко, поигравший в России за «Москву», «Сатурн», «Химки», «Динамо» и «Амкар», рассказал о ситуации с пандемией на своей родине.
RT на русском 17:43
Шоу-бизнес
В Сети восхитились дачным снимком 3-летней дочери Сергея Безрукова
Сергей Безруков решил порадовать поклонников ярким фото дочери. В Сети восхитились маленькой красавицей.
Летидор 06:00
Хоккей
Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи
Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.
Sport24.ru 14:35
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
Metaratings вчера в 13:19
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Кино
СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»
Peterburg2.ru вчера в 14:13
Авто
Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию
Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня 11:11
Авто
Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу
На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
Picsnews.net вчера в 04:05
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Политика
Лавров рассказал о помощи от США в борьбе с коронавирусом
Россия уже получает помощь от США в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Rambler News Service 09:20
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Армия и оружие
OneWeb получит материальную помощь от Пентагона
Минобороны США планирует воспользоваться услугами обанкротившейся спутниковой британской компании OneWeb, чтобы улучшить покрытие связью военных объектов в Арктике, и оказать для этого финансовую поддержку банкроту.
News.ru 17:33
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытывают 11 центров
Российский препарат от COVID-19 «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований.
НТВ 05:22
Политика
В слабой оппозиции: лишится ли Хуан Гуайдо международной поддержки
Из-за скандала, разразившегося после попытки насильственного свержения Николаса Мадуро при помощи колумбийских боевиков и американской ЧВК, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может потерять доверие как внутри страны, так и на международной арене.
Известия 17:01
Здоровье
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Технологии
Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt
Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09