Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу. Заявление она сделала на сегодняшнем брифинге по теме коронавирусу. Голикова рассказала, что смертность от COVID-19 в России действительно ниже в 7,6 раз, чем в среднем во всём мире.

Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

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