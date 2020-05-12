Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВГоликова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу. Заявление она сделала на сегодняшнем брифинге по теме коронавирусу. Голикова рассказала, что смертность от COVID-19 в России действительно ниже в 7,6 раз, чем в среднем во всём мире.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:31

Голикова прокомментировала статью FT о смертности из-за коронавируса в России

ТАСС10:01

Голикова ответила на обвинения СМИ в манипуляции со статистикой по COVID-19

Известия10:18

Российские власти не манипулируют статистикой по коронавирусу, — говорит вице-премьер Татьяна Голикова

Эхо Москвы10:02

Голикова: Мы никогда не манипулировали данными о летальности

Российская газета10:02

Голикова: Россия не манипулирует статистикой по смертности от коронавируса

Коммерсантъ11:06

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Интерфакс10:00
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
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Общество

Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС 13:22
Музыка

Little Big представит акустическую версию песни Uno

Говорит Москва 10:30
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Кино

Певцов ответил на критику фильма «На Париж»

Piter.tv 08:27
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Экономика

«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение на проекте «Восток Ойл»

"Роснефть" приступила к бурению поисково-разведочных скважин на проекте "Восток Ойл", который расположен на полуострове Таймыр в Арктике.
ТАСС 07:10
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Происшествия

В Севастополе временно отказались использовать ИВЛ из Екатеринбурга

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил временно не использовать 10 аппаратов ИВЛ, поставленные из Екатеринбурга в регион, до получения официального заключения о причинах происшествий в больницах в Петербурге и Москве.
РИА Новости 13:37
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Футбол

Месси решился на кардинальную смену имиджа

RT на русском 14:16
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество

Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе

По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы.
Lenta.ru 14:27
Общество

Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
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Шоу-бизнес

«Это бестолково»: Анфиса Чехова объяснила, почему не носит маску

News.ru 09:49
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
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Авто

Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет

Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
Тарантас Ньюс 10 мая в 05:07
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Политика

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом

Lenta.ru 09:00
Общество

Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом

По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
Регион 64 12:47
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Гаджеты

Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире

Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
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Происшествия

При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли люди

Утром в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. По предварительной информации, пожар начался в отделении реанимации.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:11
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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Наука

Выяснено, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

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Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 73 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи опустился на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 72,98 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:16 мск.
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Эррера о Мбаппе: «Кажется, будто мы 12-летние дети, а он Усэйн Болт. В 2025 году Килиан может взять «Золотой мяч»

Кажется, будто мы 12-летние дети, а он Усэйн Болт.
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Автоспорт

Себастьян Феттель покинет Ferrari

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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Происшествия

Марина Истиховская полностью оправдана

Из-за действий ректора Истиховской университет, по мнению следствия, недополучил 67 тыс. руб. В июле 2017 года Сыктывкарский городской суд признал Истиховскую виновной по обоим преступлениям и назначил ей наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с запретом занимать определенные должности на два года.
ИА БНК 14:09
Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
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Общество

Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми

РИА Новости вчера в 09:58
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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