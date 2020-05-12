Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВГоликова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу. Заявление она сделала на сегодняшнем брифинге по теме коронавирусу. Голикова рассказала, что смертность от COVID-19 в России действительно ниже в 7,6 раз, чем в среднем во всём мире.
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Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:31

Голикова: Россия не манипулирует статистикой по смертности от коронавируса

Коммерсантъ11:06

Голикова прокомментировала статью FT о смертности из-за коронавируса в России

ТАСС10:01

Российские власти не манипулируют статистикой по коронавирусу, — говорит вице-премьер Татьяна Голикова

Эхо Москвы10:02

Голикова: Мы никогда не манипулировали данными о летальности

Российская газета10:02

Голикова ответила на обвинения СМИ в манипуляции со статистикой по COVID-19

Известия10:18

Голикова отвергла обвинения в занижении данных по смертности от коронавируса

Интерфакс10:00
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Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Metaratings 13:41
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Армия и оружие

Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара

Газета.Ru 03:09
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Происшествия

Беглов назвал возможную причину пожара в петербургской больнице

РИА Новости 11:05
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Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт.
RT на русском 10:01
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Здоровье

В Орловской области количество заболевших удваивается раз в шесть дней

Реже всего количество заболевших удваивается во Владимирской области. Там это происходит раз в 15 дней, уточнили в ИЦК.
РИА 57 06:52
1
Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM 10:34
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Политика

США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
Энергетика

Число буровых в США падает до исторического минимума

На прошлой неделе, по данным нефтесервисной Baker Hughes, которая отслеживает количество буровых установок с 1940 года, количество буровых в США только на четыре единицы превзошло рекордный минимум в 404 штуки, установленного в мае 2016 года.
OilCapital.ru 05:35
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Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Общество

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
16
Армия и оружие

Россия жестко ответила на военные учения Японии и США

Территория новостей 07:46
3
Общество

В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
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Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
1
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

REGNUM 11:01
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Армия и оружие

Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
Известия 11:56
1
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
5
Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 05:53
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Шоу-бизнес

У брата звезды Comedy Woman Натальи Андреевны родилась дочь

Дни24 05:02
4
Здоровье

Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:38
3
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
4
Здоровье

Названа доля бессимптомных случаев коронавируса в России

В Россия доля бессимптомных случаев коронавируса составляет 41% от общего числа заболевших, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе брифинга.
Rambler News Service 09:52
2
Общество

Голикова назвала число регионов, которые могут снять ограничения

Сегодня 11 российских регионов могут выйти из режима ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, перейдя сразу ко второму этапу.
Профиль вчера в 10:54
695
Общество

Роскосмос подтвердил контракт на доставку космонавта НАСА на МКС

Роскосмос и НАСА подписали контракт на доставку американского космонавта на МКС с помощью пилотируемого корабла "Союз МС", пишет ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.
Газета.Ru 16:08
2
Экономика

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
РБК 05:00
139
Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК 03:51
Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
1K
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,4K
Общество

В Ростовской области начнут снимать ограничения с 15 мая

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнут снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 16:09
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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