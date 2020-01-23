Общество
Piter.tvГоликова озвучила сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу
Татьяна Голикова рассказала, когда проект расширения программы маткапитала внесут в Госдуму. По словам вице-премьера, поправки внесут до конца первого квартала. Ранее парламент принял поправки о разрешении использовать маткапитал для строительства.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу Минтруда.ТАСС05:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Армия и оружие
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
В бункере в аэропорту Луганска, который занимали атаковавшие Донбасс силы ВСУ, еще в 2014 году ополченцы находили свидетельства того, что США оказывают помощь Украине.
Общество
Коллекторов хотят допустить до долгов россиян за ЖКХ
Коллекторов собираются допустить до полноценной работы с долгами россиян за услуги ЖКХ.
Политика
Осужденная в РФ израильтянка сочла лишним просить Путина о помиловании
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что осужденная израильтянка Наама Иссахар не стала писать российскому лидеру самостоятельное ходатайство о помиловании.
Политика
В Израиле оценили отказ Зеленского от участия в форуме по холокосту
Отказ украинского лидера Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем.
Политика
Пенс пригласил Нетаньяху в Белый дом
Вице-президент США Майк Пенс на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в американском посольстве в Иерусалиме передал ему приглашение от президента Дональда Трампа посетить Белый дом на следующей неделе.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Авто
Раскрыта новая схема «развода» покупателей легковых автомобилей
В некоторых регионах России появилась новая схема обмана покупателей легковых автомобилей.
Общество
Россиянина Винника экстрадировали во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Общество
ВОЗ не стала объявлять режим ЧС из-за вспышки пневмонии в Китае
Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовал объявлять вспышку пневмонии в Китае опасным событием международного масштаба.
Политика
В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
Теннис
Попырин стал соперником Медведева по третьему кругу Australian Open
В 1/16 финала турнира Попырин встретится с выигравшим свой матч ранее четвертым сеяным россиянином Даниилом Медведевым.
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей упали на 10%
Российские продажи новых автомобилей сегмента Luxury в 2019 году снизились на 10,2% до 1461 единицы.
Финансы
Неназванный покупатель приобрел у Минфина ОФЗ на 58 млрд рублей
Облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2025 году за 58 млрд рублей приобрел на аукционе в среду 22 января неизвестный покупатель.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
Лавров заплакал на церемонии в Израиле
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Политика
Путин хочет пересмотреть состав потребительской корзины
Владимир Путин хочет пересмотреть состав потребительской корзины.
Армия и оружие
Украинские БТР-4 получили корпуса с трещинами
Первая партия корпусов для бронетранспортеров БТР-4, поступивших в этом году в Харьковское конструкторское бюро машиностроения оказалась полностью бракованной.
Футбол
Обамеянг согласился перейти в «Барселону»
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Судно Stril Explorer под норвежским флагом прошло вдоль нитки газопровода "Северный поток — 2", следует из данных навигационного портала MarineTraffic.
Фигурное катание
Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Происшествия
В Сочи нашли пропавшую мать тройняшек из Туапсе
Сотрудники полиции сообщили, что мать троих детей Екатерину Трубкину нашли. Она была найдена живой на границе с Абхазией.
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.