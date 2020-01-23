Общество

Piter.tvPiter.tvГоликова озвучила сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

Татьяна Голикова рассказала, когда проект расширения программы маткапитала внесут в Госдуму. По словам вице-премьера, поправки внесут до конца первого квартала. Ранее парламент принял поправки о разрешении использовать маткапитал для строительства.
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с чего всё началось

Поправки по материнскому капиталу поступят в Госдуму до конца первого квартала 2020 года

Проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу Минтруда.
ТАСС05:54

Подробнее о событии

Голикова представила министра Антона Котякова коллективу Минтруда

Российская газета08:27

Маткапитал ждет поправок

Коммерсантъ07:01

Голикова назвала срок изменений законодательства о маткапитале

Rambler News Service05:34

Голикова рассказала о сроках внесения в Думу поправок по маткапиталу

РЕН ТВ06:01

Поправки по материнскому капиталу поступят в Госдуму до конца первого квартала 2020 года

ТАСС05:54

Голикова назвала сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

Известия05:41

Правительство РФ ускорит принятие поправок о выплате маткапитала на первенца

Интерфакс06:02
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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