Проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу Минтруда.

с чего всё началось

Татьяна Голикова рассказала, когда проект расширения программы маткапитала внесут в Госдуму. По словам вице-премьера, поправки внесут до конца первого квартала. Ранее парламент принял поправки о разрешении использовать маткапитал для строительства.

Голикова озвучила сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

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