Общество

Piter.tvPiter.tvГоликова озвучила сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

Татьяна Голикова рассказала, когда проект расширения программы маткапитала внесут в Госдуму. По словам вице-премьера, поправки внесут до конца первого квартала. Ранее парламент принял поправки о разрешении использовать маткапитал для строительства.
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Поправки по материнскому капиталу поступят в Госдуму до конца первого квартала 2020 года

Проект поправок о расширении программы материнского капитала поступит в Госдуму до конца первого квартала 2020 года, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на представлении нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу Минтруда.
ТАСС05:54

Подробнее о событии

Голикова рассказала о сроках внесения в Думу поправок по маткапиталу

РЕН ТВ06:01

Материнский капитал вписывается в ипотеку

Коммерсантъ08:29

Правительство РФ ускорит принятие поправок о выплате маткапитала на первенца

Интерфакс06:02

Госдума рассмотрит поправки по материнскому капиталу в I квартале 2020 года

Аргументы и Факты08:04

Поправки по материнскому капиталу поступят в Госдуму до конца первого квартала 2020 года

ТАСС05:54

Голикова назвала сроки внесения в Госдуму поправок по маткапиталу

Известия05:41

Голикова назвала срок изменений законодательства о маткапитале

Rambler News Service05:34
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Татьяна Голикова
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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