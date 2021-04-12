Голикова подтвердила ограничение авиасообщения с Турцией
Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по причине ухудшения ситуации с COVID-19 в этой стране. Информацию об этом подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
С чего всё началось
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня
РФ ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 12:40