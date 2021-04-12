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REGNUM

Голикова подтвердила ограничение авиасообщения с Турцией

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по причине ухудшения ситуации с COVID-19 в этой стране. Информацию об этом подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
С чего всё началось

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня

РФ ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 12:40

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Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией

РИА Новости18:14

Эксперты оценили последствия ограничения авиасообщения с Турцией

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РБКвчера в 12:40

Россия и Турция ограничат авиасообщение с 15 апреля

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ФАНвчера в 12:27

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Реальное времявчера в 12:24

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ТАССвчера в 14:35
Интересное

Оперштаб рекомендовал туроператорам приостановить реализацию туров в Турцию

"Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию турпородукта на территорию турецкой республики с территории РФ с 15 апреля по 1 июня 2021 года", - сказала глава оперштаба Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.
Интерфаксвчера в 12:34

«Миннесота» принимает «Сент-Луис» в матче регулярного первенства НХЛ

Матч регулярного первенства Национальной Хоккейной Лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» состоится в Сент-Пол, штат Миннесота на хоккейной арене «Эксел Энерджи Центр» 13 апреля в 03:00 по московскому времени.
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