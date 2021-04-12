Голикова подтвердила ограничение авиасообщения с Турцией
Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по причине ухудшения ситуации с COVID-19 в этой стране. Информацию об этом подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост наблюдается во многих странах Европейского союза, также на африканском континенте, на американских континентах и в Азии. То есть стабилизации в мире пока не наблюдаем.53 новости
С чего всё началось
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня
РФ ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 12:40
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Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня
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