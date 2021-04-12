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REGNUM

Голикова подтвердила ограничение авиасообщения с Турцией

Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией по причине ухудшения ситуации с COVID-19 в этой стране. Информацию об этом подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.В источнике
Анна Поповароссийский политик
По состоянию на первую декаду апреля текущего года, если говорить о ситуации в мире, рост наблюдается во многих странах Европейского союза, также на африканском континенте, на американских континентах и в Азии. То есть стабилизации в мире пока не наблюдаем.53 новости
С чего всё началось

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня

РФ ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник на брифинге в Доме правительства сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТАССвчера в 12:40

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Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня

Говорит Москвавчера в 12:28

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РИА Новости18:14

Запрет на полеты в Турцию и Танзанию. Что делать туристам

РБК17:59

Отдых противотуречит карантину

Коммерсантъвчера в 16:18

Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией

Реальное времявчера в 12:24

Эксперты оценили последствия ограничения авиасообщения с Турцией

Известиявчера в 16:10

Турпоток в Крым в мае может сравняться с летним из-за ограничения полетов в Турцию

ТАССвчера в 14:35
Интересное

В США сотрудница полиции перепутала шокер и пистолет при задержании афроамериканца Райта

Сотрудница правоохранительных органов при задержании 20-летнего афроамериканца Данте Райта хотела применить электрошоковое устройство, однако совершила ошибку и произвела выстрел из огнестрельного оружия.
ТАССвчера в 14:45

Ольга Бузова отказалась быть ведущей «ДОМа-2»

В конце марта «СтарХит» узнал, куда переезжает «ДОМ-2», оказалось, что теперь место прописки телестройки — телеканал «Ю». Пришел черед раскрыть секрет относительно ведущих: купить самую яркую звезду у новых владельцев программы не получилось.
StarHit.ru17:35

Украина призвала Запад усилить санкции против России

Киев ожидает от Запада действий, а не политических призывов, в том числе усиления санкций против России и «Северного потока-2», заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала ICTV.
Lenta.ru18:06

В Госдуме назвали главные поводы для гордости космической программой России

Зампред комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал по случаю 60-й годовщины первого полета человека в космос успехи российской космической программы.
Газета.Ruвчера в 07:16

Число пострадавших сотрудников МЧС при пожаре на мануфактуре в Петербурге выросло до трех

Число пострадавших при пожаре на Невской мануфактуре в Санкт-Петербурге сотрудников МЧС увеличилось с двух до трех человек, сообщили журналистам в городском главке МЧС.
ТАССвчера в 14:57