Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.

с чего всё началось

"Татьяна Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати проработать обращение депутатов по поводу домашнего насилия", - отметили в секретариате.

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