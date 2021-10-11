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Голикова поручила запретить сдачу в аренду электронных сигарет несовершеннолетним

В профилактические медосмотры детей в России могут включить проверку на употребление никотина.
Телеканал 360°
Соответствующее поручение содержится в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, предоставленном в понедельник секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет «Интерфакс».
Новый Калининград.Ru
Проверка будет осуществляться при помощи смокелайзера — прибора, определяющий концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.
Lenta.ru
Минздрав также проработает вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
РБК

С чего всё началось

Голикова предложила проверять детей на курение смокелайзером
В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере (копия есть у РБК). Проработать этот вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова.
РБК12:10

Подробнее о событии

Голикова поручила ввести запрет сдачи в аренду электронных сигарет несовершеннолетним
Известия14:20
Школьников-курильщиков выявят на медосмотрах
Коммерсантъ15:04
Голикова предложила проверять детей на курение смокелайзером
РБК12:10
Голикова предложила проверять школьников на курение
Российская газета13:20
Голикова поручила запретить сдачу в аренду электронных сигарет несовершеннолетним
РИА Новости13:39
Проверку на никотин захотели включить в профилактические осмотры детей
Интерфакс10:08
Голикова поручила ввести запрет сдачи в аренду электронных сигарет несовершеннолетним
ТАСС10:40

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