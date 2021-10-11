Соответствующее поручение содержится в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, предоставленном в понедельник секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет «Интерфакс».
В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере (копия есть у РБК). Проработать этот вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова.
Институт разработает техзадание для системы на основе искусственного интеллекта за 14 млн рублей Разработкой системы «Окулус» — программы на основе искусственного интеллекта, предназначенной для поиска противоправного контента на фото и видео в Сети — займется Московский физико-технический институт (МФТИ).
Патриот известен в Америке под именем SUV4x4 (минимальная стоимость составляет 26 405 долларов, что составляет около 1,9 миллиона рублей), а Пикап стоит еще дороже — от 27 882 (почти 2 миллиона рублей).
Как заявил в минувший четверг глава Минобороны Хулуси Акар, вооруженные силы страны уничтожили на севере соседнего государства пять террористов в ответ на гибель турецкого военного из-за ракетного обстрела.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник прибыла с визитом в Москву, призналась, что наслаждается погодой в столице России и с нетерпением ждет предстоящих консультаций с представителями российских властей и бизнес-сообщества.