В России детей на медосмотрах предложили проверять на употребление никотина. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере (копия есть у РБК). Проработать этот вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова.

РБК 12:10