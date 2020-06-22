Экономика
Газета.RuГоликова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. Правительство должно снизить бедность в стране вдвое к 2024 году, пообещала Голикова.
Читать в источнике
Оценить863
с чего всё началось
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.рувчера в 01:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой
Московский Комсомолецвчера в 16:17
Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
Общественная служба новостей22 июня в 10:57
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Политика
Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина
Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Экономика
Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ
Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
ФАН вчера в 16:24
Происшествия
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Видимых патологий у детей, найденных в квартире в Москве, при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет, у новорожденного небольшая желтуха и конъюнктивит, сообщил журналистам главный педиатр Москвы, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
РИА Новости 06:59
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Политика
В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома»
Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России.
Южный Федеральный 07:36
Общество
Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико
Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, признав его задержание законным.
РБК 08:36
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру вчера в 15:34
Спорт
WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформ
Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с требованием к Конгрессу изучить отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не примет меры по своему реформированию.
Инфорос 08:24
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
ToDay News Ufa 04:13
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика
Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
Политика
Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого
Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Политика
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл
Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru 04:50
Политика
Песков назвал лидеров стран, которые приедут на парад Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Москве парад Победы 24 июня посетят лидеры десятка стран, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 06:42
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
Общество
Крупная партия героизма. Главврач Покровской больницы в Петербурге получила награду от президента. А больница — судебное дело за заражение коронавирусом десятков медиков
Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина возглавляет список медиков, чьи заслуги в борьбе с пандемией отмечены высокими правительственными наградами, ей присвоено звание Герой Труда.
Новая газета 08:07
Хоккей
«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше
CT news вчера в 20:38
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Гаджеты
Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса
Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны.
Ведомости 07:14
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28