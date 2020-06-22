Экономика

Газета.RuГазета.RuГоликова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. Правительство должно снизить бедность в стране вдвое к 2024 году, пообещала Голикова.
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Накануне в программе «Познер
» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.рувчера в 01:08

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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой

Московский Комсомолецвчера в 16:17

Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой

URA.Ru22 июня в 12:03

«Это мало»: в правительстве оценили среднюю зарплату россиян

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Голикова признала, что средняя по РФ зарплата — это мало

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Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

ТАСС22 июня в 14:22

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

Газета.Ruвчера в 04:06

Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход

Общественная служба новостей22 июня в 10:57
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Lenta.ru 07:24
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Политика

Захарова ответила на очередные оскорбления Габунии в адрес Путина

Москва, 24 июня 2020, 09:44 — REGNUM Свой ответ на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 02:44
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Общество

Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
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Экономика

Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ

Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
ФАН вчера в 16:24
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Происшествия

Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире

Видимых патологий у детей, найденных в квартире в Москве, при первичном обследовании не обнаружено, следов насилия нет, у новорожденного небольшая желтуха и конъюнктивит, сообщил журналистам главный педиатр Москвы, главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
РИА Новости 06:59
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Культура

Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске

Курск сегодня вчера в 14:30
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Политика

В Польше раскрыли «хитроумный план» «Газпрома»

Согласие со стороны российской компании "Газпром" выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда Польше говорит о существовании "хитроумного плана" со стороны России.
Южный Федеральный 07:36
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Общество

Суд признал законным задержание соперника Лукашенко Бабарико

Центральный районный суд Минска не удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, признав его задержание законным.
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Гаджеты

Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц

Игромания.ру вчера в 15:34
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Спорт

WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформ

Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с требованием к Конгрессу изучить отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не примет меры по своему реформированию.
Инфорос 08:24
Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь вчера в 10:31
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Космос

NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций

ToDay News Ufa 04:13
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Политика

Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
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Шоу-бизнес

Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл

Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
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Политика

Песков назвал лидеров стран, которые приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Москве парад Победы 24 июня посетят лидеры десятка стран, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 06:42
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Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
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Общество

Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
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Общество

В Калининграде наградят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада

РИА Новости 08:51
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Происшествия

На Украине произошли столкновения радикалов с полицией

REGNUM 01:01
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Общество

Крупная партия героизма. Главврач Покровской больницы в Петербурге получила награду от президента. А больница — судебное дело за заражение коронавирусом десятков медиков

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина возглавляет список медиков, чьи заслуги в борьбе с пандемией отмечены высокими правительственными наградами, ей присвоено звание Герой Труда.
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«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

CT news вчера в 20:38
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Гаджеты

Olympus объявила о планах полностью отказаться от фотобизнеса

Японская компания-производитель фото- и медицинской техники Olympus объявила о продаже подразделения, выпускающего фототехнику и цифровые диктофоны.
Ведомости 07:14
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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