с чего всё началось

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. Правительство должно снизить бедность в стране вдвое к 2024 году, пообещала Голикова.

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

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Культура Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома» Победили наборы по мотивам классического рождественского семейного фильма «Один дома» и комедийного сериала «Сайнфилд» и обычная печатная машинка, сообщает блог Lego Ideas.

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Политика В Москве завершился парад Победы На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне. 1