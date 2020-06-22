с чего всё началось

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей недостаточной. Об этом чиновница порассуждала в программе «Познер» на Первом канале. Голикова напомнила, что по данным статистики, средняя заработная плата в России, включая Москву, составляет 47 тысяч рублей.

Голикова: средняя зарплата по России составляет 47 тысяч рублей

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