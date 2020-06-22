Экономика
АрбузГоликова: средняя зарплата по России составляет 47 тысяч рублей
Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей недостаточной. Об этом чиновница порассуждала в программе «Познер» на Первом канале. Голикова напомнила, что по данным статистики, средняя заработная плата в России, включая Москву, составляет 47 тысяч рублей.
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Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.ру23 июня в 01:08
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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой
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