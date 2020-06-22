с чего всё началось

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. Правительство должно снизить бедность в стране вдвое к 2024 году, пообещала Голикова.

Общество РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными» 23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом. 15

Здоровье Снят запрет на плановую госпитализацию в Петербурге В Петербурге отменяют временный запрет на посещение поликлиник и плановую госпитализацию и диспансеризацию населения. 100

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,3K

Экономика МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%). 70

Политика Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР). 1

Общество Погибшую на Бали Настю Тропицель кремируют без присутствия родных Instagram Тело погибшей в ДТП на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как блогер Настя Тропицель, будет кремировано 25 июня без присутствия родных.

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 67

Политика Вучич объяснил свой жест во время парада Победы Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.

Происшествия В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия. 106

Общество Навка рассказала о боли и обиде из-за неучастия Украины в параде Победы Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram поделилась впечатлениями от парада в честь победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня в Москве. 2

Футбол Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер.

Футбол «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».

Энергетика Российская нефть Urals за июнь резко подорожала Стоимость российской нефти Urals в Европе выросла до $45 за баррель с начала июня, свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, передает «РИА Новости». 1