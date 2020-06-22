Экономика
Газета.RuГоликова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой
Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. Правительство должно снизить бедность в стране вдвое к 2024 году, пообещала Голикова.
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с чего всё началось
Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.НовостиВолгограда.рувчера в 01:08
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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала зарплату в 47 тысяч рублей слишком маленькой
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Голикова заявила, что у россиян со средней зарплатой маленький доход
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