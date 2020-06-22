с чего всё началось

Вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок госполитики, полагает, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является маленьким. Правительство должно снизить бедность в стране вдвое к 2024 году, пообещала Голикова.

Голикова посчитала маленьким доход у россиян со средней зарплатой

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