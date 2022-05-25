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Голикова предложила создать 0,5 млн рабочих мест за счет системы долговременного ухода

Расширение эксперимента по созданию системы долговременно ухода за гражданами позволит создать до 500 тысяч рабочих мест в экономике, заявила на заседании президиума Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс
Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Госсовета предложила запустить в пяти регионах пилотный проект системы долговременного ухода, сообщает Telegram-канал правительства.
Ведомости
Ориентировочно на расширение функций социального контракта дополнительно потребуется 7,7 млрд рублей, сообщила Голикова.
ТАСС
По словам Голиковой, речь идет об увеличении финансовых ресурсов для изменения нормативов соцконтракта по индивидуальному предпринимательству и ведению личного подсобного хозяйства.
ТАСС

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