Расширение эксперимента по созданию системы долговременно ухода за гражданами позволит создать до 500 тысяч рабочих мест в экономике, заявила на заседании президиума Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова.
Уточняется, что в случае принятия законопроекта, к госизмене будут относиться действия, которые связаны с переходом на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также военных действий, ведущихся против России.
Попытки Германии отказаться от российских нефти и газа толкают ее к зависимости от поставок китайских солнечных и ветряных электрогенераторов, пишет обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок.