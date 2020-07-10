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ВедомостиВедомостиГоликова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля. Воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям.
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с чего всё началось

Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости10:54

Подробнее о событии

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

RT на русском13:54

Правительство после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения

ТАСС11:15

Россия готовится возобновить международное авиасообщение

Интерфакс13:38

Голикова назвала дату начала переговоров о возвращении полетов за границу

РБК10:54

Голикова: с 15 июля начнется восстановление международного авиасообщения

REGNUM11:20

Голикова предложила возобновить международные рейсы с 15 июля

РИА Новости12:01

Голикова перечислила главные условия для возобновления авиасообщений РФ с другими странами

iReactor10:57
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Голикова сообщила об отмене карантина для прибывающих в Россию

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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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