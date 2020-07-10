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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля.В источнике
С чего всё началось

Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости10:54
Подробнее о событии

Вице-премьер страны назвала дату снятия ограничений на заграничные полеты

Ёлдаш12:03

Правительство после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения

ТАСС11:15

Голикова озвучила критерии для возобновления полетов за рубеж

РИА Новости12:01

Голикова назвала дату начала переговоров о возвращении полетов за границу

РБК10:54

Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж

Известия11:19

Голикова перечислила условия для возобновления международных авиаперелетов

Газета.Ru11:09

Переговоры об открытии международного авиасообщения в РФ начнутся с 15 июля

Интерфакс11:17
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета11:19
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Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости07:05
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Песков: обмена поздравлениями Путина и Порошенко в 2014 году не было

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РИА Новости06:22
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Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости03:08
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Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих

В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
РБК09:02
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