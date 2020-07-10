Коронавирус
ВедомостиГоликова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля. Воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям.
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
В американском космическом агентстве отметили, что гостям показали, насколько удобно находиться в Crew Dragon четырем людям.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Хоккей
41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год
CT news вчера в 14:02
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Известия вчера в 10:09
Политика
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
Российская газета вчера в 23:08
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Происшествия
Боец UFC Майк Перри в ресторане ударил пожилого мужчину
Американский боец UFC Майк Перри в одном из ресторанов города Лаббок штат Техас устроил драку, ударив пожилого человека.
МонаВиста 01:58
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru вчера в 10:03
Здоровье
Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад
Как известно, какао-бобы обладают полезными свойствами, однако нужно во всем знать меру, заявила в беседе с РИА Новости врач-эндокринолог Залина Гусова.
Live24 вчера в 07:47
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия вчера в 22:12
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Общество
В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах.
Piter.tv вчера в 04:00
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
Общество
Синоптик назвал причину погодных аномалий в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил растущее число природных катаклизмов в России.
Газета.Ru 02:54
Общество
Опубликованы последние данные по коронавирусу на 11 июля
Яндекс.Карты Карта распространения коронавируса в России и мире В США за сутки впервые зафиксировано более 70 тысяч случаев (два дня назад это число впервые превысило 60).
Московский Комсомолец 02:58
Общество
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
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Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru вчера в 06:15
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
Сборка двигателей стартовала на Минском моторном заводе, где организовали выпуск новой модели дизельных моторов 4DTI.
Tvoe-avto.com вчера в 08:32
Биатлон
Матыцин предложил проводить конференцию СБР ежегодно
Министр спорта РФ Олег Матыцин, выступая на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что данный формат собрания в этом виде спорта можно было бы использовать ежегодно.
РИА Новости 03:46
Футбол
«Тоттенхэм» согласовал контракт с Виллианом
Клуб согласовал с бразильским хавбеком все условия контракта, он должен присоединиться к «шпорам» на правах свободного агента.
Матч ТВ 03:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 10 июля.
RT на русском вчера в 01:51
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
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Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы
В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову.
Аргументы недели вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Певица Анита Цой вылечилась от коронавируса
Певица Анита Цой сообщила в своем Instagram-аккаунте, что вылечилась от коронавирусной инфекции. В больницу артистка попала в конце июня.
Аргументы и Факты 02:33
Фигурное катание
Навка вошла в состав жюри премии ISU Skating Awards
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards, сообщается на странице организации в Instagram.
Газета.Ru 09 июля в 05:17