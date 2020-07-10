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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля. Воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям.В источнике
С чего всё началось

Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости10:54
Подробнее о событии

Голикова назвала критерии для возобновления полетов за рубеж

Газета.Ru15:12

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

RT на русском13:54

Голикова предложила возобновить международные рейсы с 15 июля

РИА Новости12:01

Россия готовится возобновить международное авиасообщение

Интерфакс13:38

Голикова: с 15 июля начнется восстановление международного авиасообщения

REGNUM11:20

Правительство после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения

ТАСС11:15

Голикова перечислила главные условия для возобновления авиасообщений РФ с другими странами

iReactor10:57
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Смертность в Петербурге в июне стала рекордной за последние 10 лет

По информации агентства, в городе показатель смертности за месяц поднимался выше шести тысяч человек только трижды за последние десять лет: в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года.
Телеканал RTVIвчера в 15:53
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В Палату представителей США внесен законопроект о возможном включении России в список стран-спонсоров терроризма

Согласно документу, речь идет о требовании к госсекретарю, решить, нужно ли объявить Россию страной-спонсором терроризма, а также следует ли считать иностранными террористическими организациями те вооруженные формирования, которые поддерживаются Россией на востоке Украины, - передает Интерфакс.
Эхо Москвы14:31
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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета11:19
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Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Фракция ЛДПР может в полном составе покинуть Госдуму в знак протеста против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает Интерфакс со ссылкой на лидера партии Владимира Жириновского.
ИжевскИнфо.РУвчера в 06:48
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