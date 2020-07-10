Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
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Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила восстановить международное воздушное сообщение с 15 июля. Воздушное сообщение с конкретными странами будут возобновлять при достижении показателей по трем критериям.В источнике
С чего всё началось
Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля
С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости10:54
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