Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Правительство после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения

ТАССвчера в 11:07

Вице-премьер страны назвала дату снятия ограничений на заграничные полеты

Ёлдашвчера в 12:03

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

RT на русскомвчера в 13:54

Названы критерии для возобновления полетов за рубеж

Онлайн Тамбов.рувчера в 12:51

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Известиявчера в 20:31

Голикова: с 15 июля начнется восстановление международного авиасообщения

REGNUMвчера в 11:20

Голикова предложила возобновить международные рейсы с 15 июля

РИА Новостивчера в 12:01
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В Нижнем Новгороде эвакуировали 28 человек после взрыва газа в доме

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Общество

Жители Хабаровска устроили шествие в поддержку губернатора Фургала

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Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

По мнению экспертов, несмотря на строгие требования к кандидатам, при наличии необходимого бэкграунда быстро смогут найти высокооплачиваемую работу специалисты, следящие за правопорядком, — полицейские и сотрудники охранных агентств.
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Госдеп выразил сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии

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Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
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Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
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Гасперини уверен, что матч с «ПСЖ» будет эмоциональным

Уверен, это будет эмоциональный момент. Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате.
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Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
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Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
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«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

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В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
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«Рубин» и «Ростов» претендуют на лучшего бомбардира чемпионата Польши

В минувшем сезоне чемпионата Польши Гюткьер принял участие в 31 поединке, записав на свой счет 21 гол.
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В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

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В Сибири коронавирус распространяется быстрее, чем в среднем по России

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Призер ОИ-2018 по шорт-треку ван Рейвен умерла в возрасте 27 лет

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и чемпионка мира 2019 года по шорт-треку голландка Лара ван Рейвен скончалась в больнице в Перпиньяне (Франция).
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Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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