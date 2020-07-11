Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля

С 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости10:54

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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

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Вице-премьер страны назвала дату снятия ограничений на заграничные полеты

Ёлдаш12:03

Голикова предложила возобновить международные рейсы с 15 июля

РИА Новости12:01

Названы критерии для возобновления полетов за рубеж

Онлайн Тамбов.ру12:51

Правительство после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения

ТАСС11:07

Голикова: с 15 июля начнется восстановление международного авиасообщения

REGNUM11:20

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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