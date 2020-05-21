Коронавирус
РИА НовостиГоликова предложила выделить средства на поддержку учреждений науки
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину выделить 41,4 миллиарда рублей на поддержку вузов, учреждений здравоохранения и науки.
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Уже принято решение, Татьяна Алексеевна только что сказала об этом, направить, 41,4, даже побольше, по-моему, почти 42 миллиарда рублей на поддержку федеральных учреждений образования, науки, культуры. Эти средства преимущественно пойдут на выплату заработных плат, в том числе преподавателей вузов.
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