Общество
РИА НовостиГоликова предложила выделить средства на поддержку учреждений науки
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила президенту РФ Владимиру Путину выделить 41,4 миллиарда рублей на поддержку вузов, учреждений здравоохранения и науки.
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По результатам, может быть, двух этапов выделения таких финансовых ресурсов мы бы были абсолютно спокойны, что все те задачи, которые вы поставили перед федеральными учреждениями, будут в полном объеме исполнены.
— Татьяна Голикова, российский экономистРИА Новости 08:56
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