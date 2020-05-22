В мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавирусной инфекции. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова предупредила о росте смертности из-за коронавируса в мае

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