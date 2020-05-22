Коронавирус
КоммерсантъГоликова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая.
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Общество
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия 05:49
Происшествия
Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане
Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
Lenta.ru 07:31
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Происшествия
В Казани проректора КФУ задержали по подозрению в мошенничестве
В отношении одного из проректоров Казанского Федерального университета (КФУ) было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
КП - Казань 08:02
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Здоровье
Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали «Авифавир»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «ХимРар» рассчитывают приступить к выпуску препарата от COVID-19 с клинически доказанной эффективностью «Авифавир».
Известия 07:45
Общество
Названы сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Тимаков отметил, что на данный момент предпосылок ко второй волне эпидемии в России нет.
Русская Планета 02:44
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков
Пока необходимо сохранить пропускной режим и режим самоизоляции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 08:21
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Происшествия
В Петербурге осужден порнограф, снимавший воспитанников детдома
Как установили следователи СКР, в те времена Брыков приводил в свою квартиру несовершеннолетних воспитанников ряда детских домов и снимал с их участием порнографические материалы, а также совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.
REGNUM 07:35
Футбол
Емельянов покинул пост главного тренера ФК «Оренбург»
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.
ТАСС Спорт 06:05
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Общество
Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ
Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru вчера в 07:50
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Политика
Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус.
RT на русском 08:05
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости вчера в 02:38
Общество
Россия ввела в промышленную эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС
Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", расположенная на Чукотке, 22 мая введена в промышленную эксплуатацию после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.
ТАСС 07:51
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Общество
Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
Культура
Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
РБК вчера в 09:14
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Наука
Исследователи обнаружили ген худобы
Группа учёных обнаружила ген, который играет роль в организме у людей, которые не следят за своим рационом и не занимаются спортом, но при этом не набирают вес, сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на New Atlas.В своей работу учёные проверли обширное исследование по всей геномной ассоциации с участием порядка 50 000 человек.
UfaTime.ru 04:01
Происшествия
Депутат красноярского Горсовета задержан по делу о взятке
Sibnovosti.ru 06:08