Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая.

Голикова предупредила об увеличении смертности в мае

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