Коронавирус
КоммерсантъГоликова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, официальные данные по причинам смертности за апрель будут получены 29 мая.
Читать в источнике
Оценить254
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Политика
Путин назвал сроки новой волны коронавируса в России
По последним данным, в России уже на протяжении семи дней регистрируется менее десяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:48
Политика
Порошенко вызвали на допрос по делу о контрабанде картин
Экс-президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в качестве свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин.
ТАСС 03:50
Здоровье
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане начала стабилизироваться
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в Республике Дагестан за последнюю неделю начала стабилизироваться, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:44
Политика
МИД России опубликовал заявление по выходу США из ДОН
МИД России в пятницу, 22 мая, опубликовал официальное заявление в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Известия 10:10
Культура
Познер высказался о скандале вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
Как рассказал журналист, после просмотра скандального выпуска он написал режиссеру личное письмо, где высказал свое мнение о программе.
URA.Ru вчера в 23:53
Происшествия
Пассажирский лайнер потерпел крушение в Пакистане
Пассажирский лайнер, следовавший из города Лахор в Карачи, разбился в Пакистане.
Наша версия 07:16
Общество
Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
REGNUM вчера в 23:40
Экономика
Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
Армия и оружие
Новейшие самоходки «Коалиция-СВ» начали поступать в войска
Российская газета 05:14
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о 47 кандидатах на вакцину от коронавируса
Применяются абсолютно новые подходы — например, рекомбинантная вакцина.
REGNUM 11:06
Шоу-бизнес
Венсана Касселя госпитализировали во Франции
Французского актера Венсана Касселя госпитализировали. Об этом 21 мая сообщило издание Mirror.
Известия 07:10
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Общество
В Калининграде начнут штрафовать нарушителей масочного режима
Сотрудники органов правопорядка начнут с понедельника привлекать к административной ответственности жителей Калининградской области, нарушающих масочный режим, действующий в регионе из-за распространения коронавируса, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 11:32
Музыка
Клип Uno группы Little Big стал рекордсменом на YouTube
Клип Uno, опубликованный на канале "Евровидение-2020", стал рекордными темпами набирать аудиторию: с момента выхода на YouTube 13 марта этот ролик собрал 101 209 152 просмотра, как рассказывают организаторы знаменитого международного музыкального конкурса.
Ревизор.ру 08:26
Общество
Сосновый Бор перешел в «желтую» зону Ленобласти по коронавирусу
Переход Соснового Бора из "зеленой зоны" в "желтую" связан с тем, что на территории города ухудшилась коронавирусная ситуация.
Online47.ru 02:13
Авто
Ford прекращает производство двух моделей
Автоновости дня 02:04
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 05:27
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Наука
Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком
От 94 до 220 миллионов человек, 85-90 процентов которых проживает в Южной Азии, подвергаются угрозе попадания мышьяка в организм из-за организации водоснабжения: они используют глубоко залегающие грунтовые воды для получения питьевой воды и полива сельскохозяйственных культур.
N+1 вчера в 14:22