Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии.

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.

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Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Политика Офис Зеленского опроверг драку его главы с начальником СБУ Офис президента Украины Владимира Зеленского официально опроверг информацию о драке главы администрации лидера Андрея Богдана с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Кино Бокс-офис США: «Терминатор: Тёмные судьбы» возглавляет и проигрывает Главной дилеммой в целом заведомо слабого заокеанского уикенда был старт «Терминатора: Тёмные судьбы» — новинка должна была попробовать хотя бы повторить пятидневный 42-миллионный старт «Генезиса», однако уже в пятницу, когда новинка в точности воспроизвела $11 млн предшественника, не имея за плечами двух фальстартных дней, стало очевидно, что больше тридцатки за уикенд тут не светит.

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