Политика

Lenta.ruLenta.ruГоликова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.
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Антон Силуанов
Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41

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Голикова: оптимизацию здравоохранения во многих регионах провели неудачно

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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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