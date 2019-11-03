Политика

Lenta.ruLenta.ruГоликова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.
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Антон Силуанов
Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41

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Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

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URA.Ru11:26

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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

РБК08:15

Голикова сообщила о неудачной оптимизации здравоохранения в регионах

Московский Комсомолец06:30

Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения

РЕН ТВ06:22

Голикова: оптимизацию здравоохранения во многих регионах провели неудачно

Вести.Ru05:15
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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