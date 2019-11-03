Политика
Lenta.ruГоликова признала неудачной оптимизацию медицины в российских регионах
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.
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Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41
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Политика
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда 14:55
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по темпам потери начальной стоимости
Специалисты компании iSeeCars смогли проанализировать более 7,7 млн объявлений о продаже машин, чтобы выявить какие модели больше всего подешевели через пять лет службы, а какие меньше.
Тарантас Ньюс 31 октября в 03:31
Фигурное катание
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку на ледовом шоу в Санкт-Петербурге
Петр Чернышёв спас Татьяну Навку, попавшую в опасность во время ледового шоу «Руслан и Людмила».
Актуальные Новости 01 ноября в 08:20
Общество
Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой
Лучшим продуктом для укрепления иммунитета является квашеная капуста, а вот эффективность чеснока — под вопросом.
Известия вчера в 21:11
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Политика
Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа
Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Украину пытаются лишить транзита газа.
iReactor вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Новый трек Риты Дакоты покорил iTunes в России
Увидевший свет 1 ноября трек певицы и автора песен Риты Дакоты "Застрелить" в день премьеры стал самым продаваемым в российском сегменте iTunes.
Life.ru 01 ноября в 18:29
Наука
Врачи рассказали, как сердце предупреждает о развитии рака
Вечерний курьер 31 октября в 04:35
Автоспорт
Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1".
Газета.Ru 15:49
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ 15:41
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
РИА Новости 10:55
Кино
Новый «Терминатор» провалился в прокате
Американский фильм «Терминатор: Темные судьбы» обошелся своим создателям в 185 миллионов долларов, однако в США доход с проката пока составил 29 миллионов, что СМИ уже назвали провалом.
Телеканал 360° 15:17
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 14:42
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда вчера в 13:48
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Политика
В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку»
В Кремле прокомментировали решение Копенгагена по строительству газпровода «Северный поток - 2». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, проект мог быть реализован и без согласования с Данией.
Рифей-Пермь 12:36
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Политика
Песков указал на «стиль» Путина в получении информации
Получение информации от первоисточников является «хорошо известным стилем» президента России Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 15:57
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Единоборства
Хабиб попросил главу UFC поговорить с Трампом о визе для отца
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фотографию главы промоушена Даны Уайта, на которой он сидит вместе с президентом США Дональдом Трампом, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:53
Общество
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с жителями города
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров в прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Грозный», объяснил грубое обращение с жителями города.
RT на русском 15:15
Политика
Украина хочет заставить Россию оплатить восстановление Донбасса
Как пояснил Криклий, после окончания войны на Донбассе надо возложить все расходы по его восстановлению на Россию, сообщает телеканал «1+1».
Журналистская правда 01 ноября в 04:24
Общество
Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019
30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
Passion.ru 06:08
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Политика
Адвокаты обжаловали решение Израиля экстрадировать россиянина Буркова
Адвокаты задержанного в Израиле гражданина РФ Алексея Буркова обжаловали распоряжение министра юстиции Израиля Амира Оханы о выдаче его США.
РЕН ТВ 05:35
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57