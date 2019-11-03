Политика

Российская газетаРоссийская газетаГоликова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1".
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Вероника Скворцова
Системно медицинскую инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов.
— Вероника Скворцова, российский политикТВ Центр 10:12

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Онищенко объяснил причины неудачной оптимизации здравоохранения в регионах России

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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

РБК08:15

Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной

РИА Новости06:28

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Московский Комсомолец06:30

Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения во многих регионах

Коммерсантъ07:30

Голикова: оптимизацию здравоохранения во многих регионах провели неудачно

Вести.Ru05:15
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Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом

Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
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Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
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Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре

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Порядок назначения и начисления пенсии хотят изменить

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Продюсер «Богемской рапсодии» снимет байопик о Bee Gees

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Состоялась премьера нового кроссовера Volkswagen Tacqua, который является перелицованной моделью T-Cross.
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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