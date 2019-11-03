Политика
Российская газетаГоликова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1".
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Системно медицинскую инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов.
— Вероника Скворцова, российский политикТВ Центр 10:12
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Авто
АвтоВАЗ назвал причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня 03:23
Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в Гонконге
Неизвестный преступник напал с ножом на посетителей торгового центра "Ситиплаза" в Гонконге.
РЕН ТВ 09:22
Происшествия
ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
REGNUM 10:37
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 11:46
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову и взяла золото в Гренобле
По сумме оценок в короткой и произвольной программах Косторная набрала 236 баллов - почти на 20 больше, чем у олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
ТВ Центр 04:18
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Коммерсантъ 10:46
Наука
Ученые назвали самое безжизненное место на Земле
Газета.Ru 01:42
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Здоровье
Докторам прописали: президент сосредоточился на медицине
По словам главы комиссии по развитию здравоохранения, физкультуре и спорту Общественной палаты Калининградской области, врача-акушера-гинеколога Татьяны Задоркиной, заседание Госсовета в Калининграде показало, насколько президент заинтересован в теме здравоохранения.
Известия 31 октября в 16:01
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Наука
Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом
Австралийские ученые подтвердили опасения относительно опасности каннабиса, как средства для лечения психических расстройств.
МедиаПоток вчера в 07:08
Армия и оружие
Массированный удар ВКС РФ по боевикам в Идлибе попал на видео
Военное обозрение 04:55
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Армия и оружие
В США военные эксперты назвали Россию «самой реальной угрозой»
Россия оценивается как "самая реальная военная угроза" для США, а также "для американских интересов в Европе".
РИА Новости вчера в 17:07
Футбол
«Лестер» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»
В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» не смог отобрать очки у «Лестера», одного из лидеров сезона.
Евро-футбол.ру 10:59
Происшествия
В Казахстане стоматолог силой успокаивал ребёнка во время приема
На кадрах видеоролика видно, как врач силой схватил ребенка, который не хотел сидеть в стоматологическом кресле, и резко бросил его туда.
Аргументы недели 09:49
Культура
Скончалась французская певица и актриса Мари Лафоре
В Швейцарии в возрасте 80 лет ушла из жизни франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре, сообщает Agence France-Presse.
Культуромания 08:27
Общество
Порядок назначения и начисления пенсии хотят изменить
Порядок назначения и выплаты пенсии может быть упрощен. Соответствующий проект приказа разработали в Минтруде.
Вести.Ru 01 ноября в 11:20
Общество
В России предложили штрафовать за нераздельный сбор мусора
Руководитель «Российского экологического оператора», занимающегося мусорной реформой, заявил, что в России следовало бы ввести штрафы за нераздельный сбор мусора.
Ferra 10:29
Футбол
Защитник «Пюника» переходит в «Сочи»
В армянском первенстве молодой защитник провёл девять матчей, однако результативных действий на свой счёт не записал.
Sport.ru 10:29
Авто
Volkswagen показал новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Состоялась премьера нового кроссовера Volkswagen Tacqua, который является перелицованной моделью T-Cross.
Тарантас Ньюс вчера в 14:30
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15