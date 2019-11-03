Политика
РБКГоликова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов.
— Вероника Скворцова, российский политикLenta.ru 09:16
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Политика
Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США
Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
РБК вчера в 18:05
Происшествия
В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Финансы
Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов
Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).
Ведомости вчера в 02:27
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финн Вальттери Боттас из команды Mercedes стал победителем квалификации Гран-при США, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Актуальные Новости 09:05
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Хоккей
Форвард «Оттавы» Сабурин покинул матч НХЛ против «Бостона» на носилках
ТАСС Спорт вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80
Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Армия и оружие
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса.
РИА Новости 09:15
Кино
Стало известно, когда выйдет новый фильм о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила в Твиттере, что сиквел анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" выйдет 8 апреля 2022 года.
РИА Новости вчера в 09:29
Футбол
Хусаинов раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков, главный судья матча между "Зенитом" и московским ЦСКА, который прошел в Петербурге, должен был удалить нападающего петербуржцев Сердара Азмуна, сообщает ТАСС.
Народные новости вчера в 22:57
Кино
Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»
На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
МТВ онлайн 31 октября в 22:02
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Авто
Названы лучшие сайты автопроизводителей в России
Интернет-зависимость Консалтинговое агентство Markswebb провело исследование сайтов 10 крупнейших автопроизводителей в России, проанализировав их пользовательские функции, которые связаны с выбором, покупкой и обслуживанием автомобиля.
Российская газета 04:20
Авто
Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Автоновости дня 04:32
Культура
AFP: умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре скончалась в городе Женолье в Швейцарии в возрасте 80 лет.
ТАСС 07:36
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол
Дзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 01:00
Общество
Оружие времен Великой Отечественной подняли со дна реки под Орлом
В Орловкой области водолазами-поисковиками со дна реки Нугрь было поднято 33 единицы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны.
ТК Звезда вчера в 21:00
Общество
Диетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетологи перечислили продукты, которые помогают справиться с усталостью.
ФедералПресс вчера в 23:37
Транспорт
Новые штрафы для водителей установили с 1 ноября в России
Новые штрафы за эксплуатацию грузовых машин и автобусов без тахографа начали действовать с 1 ноября 2019 года.
ФАН вчера в 03:35
Происшествия
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50