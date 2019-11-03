Политика

РБКРБКГоликова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Антон Силуанов
Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии.
— Антон Силуанов, российский экономистРИА Новости 05:41

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Что произошло за день: воскресенье, 3 ноября

Интерфакс12:46

Голикова сообщила о неудачной оптимизации здравоохранения в регионах

Московский Комсомолец06:30

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

РБК08:15

Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной

РИА Новости06:37

Онищенко объяснил причины неудачной оптимизации здравоохранения в регионах России

URA.Ru11:26

Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения

РЕН ТВ06:22

Голикова: оптимизацию здравоохранения во многих регионах провели неудачно

Вести.Ru05:15
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