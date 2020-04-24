Коронавирус

BFM.ruBFM.ruГоликова признала усталость россиян от ограничений

В правительстве понимают, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что страна уже месяц живет в такой ситуации и сейчас «важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры».
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Голикова заявила, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса

Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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