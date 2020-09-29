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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Голикова призвала россиян соблюдать масочный режим

Голикова призвала россиян продолжать следовать рекомендациям специалистов, чтобы не допустить повторения весенней ситуации.В источнике
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Экономика сегодня

Голикова призвала россиян соблюдать масочный режим

Экономика сегодня08:44
Ударник 32

Президент России призвал граждан Брянщины соблюдать масочный режим

Ударник 3207:16
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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской
Ведомости10:41
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Сборная России сыграет с турками и венграми на стадионе «Динамо»

Сборная России по футболу проведет домашние матчи группового этапа Лиги наций с командами Турции и Венгрии на стадионе в Петровском парке, где принимает соперников московское "Динамо", сообщается на сайте РФС.
Сборная России сыграет с турками и венграми на стадионе «Динамо»
РИА Новости10:20

Франция призвала Германию представить доказательства по Навальному

По словам Камбона, к ситуации с Навальным могут быть причастны враги России, для которых открылись новые возможности, те, кто хочет дестабилизировать положение президента РФ Владимира Путина.
МонаВиста06:07
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