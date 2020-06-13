Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
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Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

РБК06:51

Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

РИА Новости05:48

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Интерфакс05:34

Институт Гамалеи начнёт промпроизводство вакцины от COVID-19 в сентябре

RT на русском05:46

Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

НГС05:27

Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

Новости Перми 59.ru05:27

В России две вакцины от коронавируса планируется запустить в производство в сентябре

ТАСС05:20
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Происшествия

В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
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Здоровье

Свердловская область решила вернуться к полномасштабным ограничениям

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, в зависимости от величины которого Роспотребнадзор и руководство региона принимает решение об ослаблении или усилении ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, вот уже четвертый день уверенно растет.
Вечерние Ведомости вчера в 10:45
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Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
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Армия и оружие

Саудовская Аравия сбила ракету над Наджраном

ПВО Сирии над городом Наджраном сбила баллистическую ракету, которая была запущена с севера Йемена движением хуситов "Ансар Алла", пишет агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
Газета.Ru 09:43
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
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Космос

В США признали задержку запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб»

Вашингтон, 12 июня 2020, 14:18 — REGNUM Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» не состоится в планируемые ранее сроки из-за срыва графика работ, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции, заявил глава научного управления американского аэрокосмического агентства NASA Томас Зурбухен.
REGNUM вчера в 07:18
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Общество

Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

РИА Новости 08:34
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Шоу-бизнес

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Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
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Происшествия

В Рязани подозреваемый в хищениях протаранил машину Росгвардии

РИА Новости 08:03
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Армия и оружие

ПВО Египта с угрозами вынудили развернуться российский военный самолет

Военные Египта предупредили борт, что готовы применить средства ПВО в случае, если самолет решится пересечь воздушное пространство страны.
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Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова, устроившего ДТП в Москве, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.
RZN.info 09:55
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Здоровье

Появились данные о начале второй волны коронавируса в США

Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
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Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
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Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
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Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
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Интернет

В мессенджере WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию.
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Общество

Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре

Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 08:23
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Происшествия

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
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Гаджеты

Стало известно о планах Honor выпустить первый игровой ноутбук

Стало известно о планах бренда выпустить первый игровой ноутбук.
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Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Общество

Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
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Происшествия

Крупный град повредил крыши домов в поселке ЕАО

Поселок Николаевка Смидовичского района пострадал от крупного града.
НТВ 09:56
Энергетика

Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок

Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
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«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Миланом»

Vprognoze.ru вчера в 17:42
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Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса

«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
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Google отменила устаревшее ограничение Android при видеосъемке

Системы с 64-разрядной версией управляют файлами размером до 16 ГБ, но API при использовании 32-разрядной ОС Android ограничивает разработчиков приложений до 4 ГБ.
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Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

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Авто

Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям

Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
Автоновости дня 05:50
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В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Kazanfirst.ru вчера в 17:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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