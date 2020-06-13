Коронавирус
РИА НовостиГоликова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
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Происшествия
В Петербурге скончался получивший ранение на Невском проспекте студент
Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, получивший ранение в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте, скончался.
Известия 09:58
Здоровье
Свердловская область решила вернуться к полномасштабным ограничениям
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, в зависимости от величины которого Роспотребнадзор и руководство региона принимает решение об ослаблении или усилении ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, вот уже четвертый день уверенно растет.
Вечерние Ведомости вчера в 10:45
Армия и оружие
Саудовская Аравия сбила ракету над Наджраном
ПВО Сирии над городом Наджраном сбила баллистическую ракету, которая была запущена с севера Йемена движением хуситов "Ансар Алла", пишет агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
Газета.Ru 09:43
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
Космос
В США признали задержку запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб»
Вашингтон, 12 июня 2020, 14:18 — REGNUM Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» не состоится в планируемые ранее сроки из-за срыва графика работ, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции, заявил глава научного управления американского аэрокосмического агентства NASA Томас Зурбухен.
REGNUM вчера в 07:18
Общество
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
РИА Новости 08:34
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова
Анна-Мария осталась ждать отца, а Литвинова покинула квартиру.
Bimru.ru вчера в 23:35
Армия и оружие
ПВО Египта с угрозами вынудили развернуться российский военный самолет
Военные Египта предупредили борт, что готовы применить средства ПВО в случае, если самолет решится пересечь воздушное пространство страны.
Вечерний курьер 05:03
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова, устроившего ДТП в Москве, после которого погиб рязанец Сергей Захаров.
RZN.info 09:55
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру 10 июня в 22:46
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Коммерсантъ 08:09
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию.
АМИТЕЛ 02:15
Общество
Джонсон назвал снос памятников попыткой подвергнуть прошлое цензуре
Снос исторических памятников является попыткой солгать об истории своей страны, современное поколение не может подвергать цензуре прошлое, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Взгляд.ру вчера в 08:23
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован
Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Гаджеты
Стало известно о планах Honor выпустить первый игровой ноутбук
Стало известно о планах бренда выпустить первый игровой ноутбук.
Ferra 09:51
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Общество
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Крупный град повредил крыши домов в поселке ЕАО
Поселок Николаевка Смидовичского района пострадал от крупного града.
НТВ 09:56
Энергетика
Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок
Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью с «Миланом»
Vprognoze.ru вчера в 17:42
Общество
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
Гаджеты
Google отменила устаревшее ограничение Android при видеосъемке
Системы с 64-разрядной версией управляют файлами размером до 16 ГБ, но API при использовании 32-разрядной ОС Android ограничивает разработчиков приложений до 4 ГБ.
Evo-rus.com 09:36
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Авто
Российский авторынок оказался неустойчив к потрясениям
Впервые произошло и то, что майские итоги авторынка оказались гораздо лучше апрельских (63 тыс. ед. при двукратном падении к маю 2019-го), хотя раньше апрель всегда был одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения продаж.
Автоновости дня 05:50
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Kazanfirst.ru вчера в 17:05