Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.

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Космос В США признали задержку запуска космического телескопа «Джеймс Уэбб» Вашингтон, 12 июня 2020, 14:18 — REGNUM Запуск космического телескопа «Джеймс Уэбб» не состоится в планируемые ранее сроки из-за срыва графика работ, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции, заявил глава научного управления американского аэрокосмического агентства NASA Томас Зурбухен. 4

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Политика В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. 35

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Здоровье Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти. 95