Коронавирус
РИА НовостиГоликова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
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с чего всё началось
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.Интерфакс05:34
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В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
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Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
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Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X
Игромания.ру 11 июня в 18:09
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Политика
Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
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Общество
Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым
Мэр сравнил ситуацию в Москве с ситуацией в ряде других городов, где смертность выросла в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.
Вести.Ru 08:34
Происшествия
На Уралмаше во время пандемии устроили шумную вечеринку с участием екатеринбургских диджеев
В субботу, 13 июня, в Instagram-аккаунте одного из популярных городских ресторанов появилась афиша о большом open air с участием «лучших диджеев Екатеринбурга».
Екатеринбург Онлайн 11:35
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Коммерсантъ вчера в 11:23
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Политика
Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»
Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
Evo-rus.com 14:42
Футбол
Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол
По словам Смольниковой, если завтра футбол вдруг закончится, уровень жизни семьи никак не изменится.
Нева Спорт 13:25
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
РИА Новости 14:29
Энергетика
Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня
Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 13:21
Происшествия
В Казани потушили пожар на газохранилище
РИА Новости 09:41
Здоровье
В понедельник в тестовом режиме в Липецке заработают три поликлиники
В понедельник, 15 июня, в Липецке в тестовом режиме в Липецке заработают три поликлиники: при областной клинической больнице на 19-м микрорайоне, при областной больнице №2 на улице Ленина и пятая городская на проспекте Победы, 61.
Gorod48 11 июня в 05:55
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com 14:11
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Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
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Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Релиз Torchlight III планируется не только на ПК, но и на консолях.
Evo-rus.com 14:36
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI 06:06
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Футбол
С футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании
Британская полиция сняла обвинения с полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои в изнасиловании.
Вести.Ru 13:40
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Здоровье
Врач рассказал, как избежать болезней почек
Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
РИА Новости 00:00