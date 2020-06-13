Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.

с чего всё началось

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.

Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

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