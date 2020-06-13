Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
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с чего всё началось

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.
Интерфакс05:34

Подробнее о событии

Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре

РБК06:51

Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19

РИА Новости05:48

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Интерфакс05:34

Институт Гамалеи начнёт промпроизводство вакцины от COVID-19 в сентябре

RT на русском05:46

Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

Новости Перми 59.ru05:27

Первая российская вакцина от коронавируса будет готова в августе

НГС05:27

В России две вакцины от коронавируса планируется запустить в производство в сентябре

ТАСС05:20
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Известия 11:42
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Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
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Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
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Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
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Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
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Игры

Grand Theft Auto V выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Игромания.ру 11 июня в 18:09
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Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
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Политика

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»

Задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка, о которых стало известно 12 июня, являются рейдерским захватом банка со стороны государства, заявил в интервью РБК Виктор Бабарико, до мая нынешнего года 20 лет занимавший пост председателя правления банка.
РБК 14:08
Общество

Собянин о ситуации с коронавирусом: май в Москве был самым тяжелым

Мэр сравнил ситуацию в Москве с ситуацией в ряде других городов, где смертность выросла в несколько раз по сравнению с прошлыми годами.
Вести.Ru 08:34
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Происшествия

На Уралмаше во время пандемии устроили шумную вечеринку с участием екатеринбургских диджеев

В субботу, 13 июня, в Instagram-аккаунте одного из популярных городских ресторанов появилась афиша о большом open air с участием «лучших диджеев Екатеринбурга».
Екатеринбург Онлайн 11:35
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Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Коммерсантъ вчера в 11:23
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Общество

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Политика

Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»

Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
Evo-rus.com 14:42
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Футбол

Жена Смольникова заявила, что ей надоел футбол

По словам Смольниковой, если завтра футбол вдруг закончится, уровень жизни семьи никак не изменится.
Нева Спорт 13:25
Армия и оружие

СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке

РИА Новости 14:29
Энергетика

Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 13:21
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Происшествия

В Казани потушили пожар на газохранилище

РИА Новости 09:41
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Здоровье

В понедельник в тестовом режиме в Липецке заработают три поликлиники

В понедельник, 15 июня, в Липецке в тестовом режиме в Липецке заработают три поликлиники: при областной клинической больнице на 19-м микрорайоне, при областной больнице №2 на улице Ленина и пятая городская на проспекте Победы, 61.
Gorod48 11 июня в 05:55
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Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

Evo-rus.com 14:11
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
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Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости вчера в 17:37
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Игры

Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam

Релиз Torchlight III планируется не только на ПК, но и на консолях.
Evo-rus.com 14:36
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида.
Телеканал RTVI 06:06
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Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
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Футбол

С футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании

Британская полиция сняла обвинения с полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои в изнасиловании.
Вести.Ru 13:40
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
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Здоровье

Врач рассказал, как избежать болезней почек

Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ", как избежать хронических заболеваний почек.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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