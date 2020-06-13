Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГоликова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Комментировать931
с чего всё началось

Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.
ТАСС05:01

Подробнее о событии

Голикова назвала дату прошедшего пика заболеваемости COVID-19 в РФ

RT на русском07:42

Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая

ТАСС05:01

Голикова: пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая

Коммерсантъ05:26

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая

Телеканал 360°05:26

Темпы прироста новых случаев COVID-19 в России сократились в 16 раз

Интерфакс05:17

Голикова назвала дату прохождения пика заболеваемости COVID-19 в России

РБК05:15

Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

РИА Новости08:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Общество

Мурашко: активность коронавируса в жару не снижается

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 12:18
1,5K
Общество

Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
236
Технологии

Найден простой способ бесплатного просмотра YouTube без рекламы

Пользователь интернет-портала Reddit нашел легкий способ бесплатного просмотра видео на YouTube без какой-либо рекламы.
Discover24 06:54
33
Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
440
Происшествия

В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной.
РИА Новости 10:24
60
Политика

Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула

Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru 10:12
2
Футбол

ЦСКА уступил «Арсеналу» в товарищеской игре

Тульский «Арсенал» победил ЦСКА в контрольном матче в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России.
RT на русском 11:24
Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
10
Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

Конфликт между двумя мужчинами на рынке в Екатеринбурге перерос в перестрелку, один человек пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:18
3
Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
2,9K
Фигурное катание

Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»

Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
4
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета 04:22
6,8K
Общество

Правительство РФ расширило меры поддержки безработных

«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне-августе 2020-го увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в тексте документа.
Севастополь.ру 11 июня в 14:01
2K
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
2,7K
Гаджеты

Adobe представила новое приложение для смартфонов

Vevby.ru 09:28
2
Происшествия

У омской больницы заметили очередь из 13 «скорых»

Автор записи поясняет, что в последние несколько недель очередь из «скорых» ежедневно собирается перед входом в отделение.
Город55.ру 07:22
18
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте

Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался.
Российская газета 11:23
102
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
975
Общество

В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19

Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:31
Авто

Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
46
Общество

Германия добилась «квантового скачка» в развитии экологичного водорода

Питер Алтмайер, министр экономики Германии, назвал предложенное развитие водородной энергетики «квантовым скачком», который может сделать Германию лидером в сфере водородных технологий.
Плюс один +1 11 июня в 11:24
5
Экономика

Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста»

Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.
Ведомости 09:38
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
32
Происшествия

112: перед записью извинений Ефремов вызвал частного нарколога

По информации источника канала, Ефремов планирует начать лечиться от зависимости.
Московский Комсомолец 10:18
4
Космос

Представлена первая карта падения метеоритов на Луну

ИА Красная Весна 10 июня в 15:40
1
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Известия 11:42
3
Общество

Российские пенсионеры получат единовременную выплату

Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума.
СургутИнтерНовости 04:33
667
Энергетика

МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ

В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение.
Газета.Ru 10 июня в 03:37
296
Общество

Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля

"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 11 июня в 05:32
219
Политика

Польша назвала «недоразумением» захват чешской территории

В Минобороны Польши назвали «недоразумением» временную оккупацию чешской территории.
Евразия Daily 09:31
16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное