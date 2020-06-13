Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГоликова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.
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Пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая

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На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников

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В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
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В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

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На Украине отменили пробное тестирование для выпускников школ

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Политика

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В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, из которого следовало, что в Прагу прибыл сотрудник российских спецслужб с дипломатическим паспортом и ядом, якобы предназначенным мэру чешской столицы и главе одного из муниципалитетов, инициировавшему снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
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Происшествия

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Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
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Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
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Происшествия

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В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

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В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
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Происшествия

Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания

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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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