Коронавирус
RT на русскомГоликова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читать в источнике
Оценить812
с чего всё началось
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.ТАСС05:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Здоровье
На строящемся Амурском ГПЗ коронавирус нашли у 136 сотрудников
Ситуация по АГПЗ и Свободному находится на контроле.
Телепорт 06:12
Здоровье
Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом
В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Коммерсантъ 07:19
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Общество
Лукашенко призвал использовать опилки вместо выпрашивания нефти и газа
АМИТЕЛ вчера в 20:39
Армия и оружие
Иконы покровителей всех родов войск доставили в главный храм ВС
Иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых Сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке.
News.ru 08:27
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv вчера в 11:01
Общество
На Украине отменили пробное тестирование для выпускников школ
Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) для выпускников школ отменено по решению кабинета министров Украины из-за распространения коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 13 июня в ходе брифинга.
ИА Красная Весна 05:47
Общество
Голикова заявила о снижении смертности в России
О снижении заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС. По ее словам, коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян в апреле.
Lenta.ru 05:13
Политика
Чехия закрыла дело об угрозе отравления местных политиков
В конце апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, из которого следовало, что в Прагу прибыл сотрудник российских спецслужб с дипломатическим паспортом и ядом, якобы предназначенным мэру чешской столицы и главе одного из муниципалитетов, инициировавшему снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Эхо Москвы 06:34
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Шоу-бизнес
Александр Ширвиндт вспомнил пьяное поведение Олега Ефремова
Ширвиндт хвастается, что два его друга Олег Ефремов и Михаил Козаков были очень импульсивными людьми, и всегда прислушивались к нему.
Bimru.ru 06:22
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Кино
Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года
Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
Телепрограмма 11 июня в 05:57
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском вчера в 09:04
Общество
Петербург с 15 июня снимает часть ограничений
Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru 06:40
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Общество
Безработные получат дополнительное пособие на каждого ребенка
«Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющими детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в июне — августе 2020 года увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)», — говорится в постановлении.
ИА Красная Весна 11 июня в 12:36
Футбол
«Зенит» и ЦСКА в среду провели товарищеские матчи
В среду, 10 июня, «Зенит» и ЦСКА в рамках подготовки к возобновлению сезона сыграли контрольные матчи.
Бомбардир.ру вчера в 12:00
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 11 июня в 10:31
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
BFM.ru вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина
Телеведущая Ксения Собчак неоднозначно использовала в новом выпуске своей интернет-передачи историю, о которой рассказал певец Стас Костюшкин.
Московский Комсомолец 07:42
Армия и оружие
В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны ВСУ
ИА Новороссия 04:10
Футбол
Кокорин сообщил о переговорах с «Ромой» и «Марселем»
Газета.Ru 05:59
Автоспорт
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Ранее стало известно подробное расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020.
Советский спорт вчера в 04:43
Общество
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Evo-rus.com 02:20