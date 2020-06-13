с чего всё началось

Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза.

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Общество На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19 Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства. 430

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 293

Общество В Петербурге откроют парикмахерские и мебельные магазины С понедельника, 15 июня, по предварительной записи будет разрешена работа парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг), риэлтерских компаний, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов. 10

Футбол ЦСКА начал переговоры по трансферу полузащитника СПАЛа В пятницу, 12-го июня, стало известно, что ряды столичного ЦСКА может пополнить полузащитник Габриэль Стрефецца, выступающий за итальянский СПАЛ. 1

Происшествия В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану. 412

Футбол «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.

Общество Режим повышенной готовности в Тюменской области продлили до 21 июня Оперативный штаб Тюменской области продлил до 21 июня режим повышенной готовности, введенный ранее в регионе из-за пандемии коронавируса.

Политика Украинский вице-премьер назвал минские соглашения «никчемными» «Никчемными» с юридической точки зрения признал минские соглашения украинский вице-премьер Алексей Резников, являющийся также первым заместителем главы делегации республики в контактной группе. 59

Политика Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 280

Происшествия В Норильск доставят дополнительные емкости для сбора нефтепродуктов В Норильск доставят 30 дополнительных емкостей вместимостью 7,5 тысячи кубометров для хранения собранных нефтепродуктов.