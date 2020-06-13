Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГоликова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Татьяна Голикова
Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза.
— Татьяна Голикова, российский экономистРБК 05:15
с чего всё началось
Вице-премьер также отметила, что несмотря на заметное сокращение темпа ежесуточного прироста новых инфицированных коронавирусом, этот показатель все еще вызывает опасение, передает ТАСС
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