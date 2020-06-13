Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГоликова рассказала о пике заражения коронавирусом в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
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Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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