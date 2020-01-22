Экономика

Lenta.ruLenta.ruПодсчитаны расходы на маткапитал в России

Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год. Такие подсчеты сделала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС. По ее оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 миллиардов рублей.
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Татьяна Голикова
Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года её уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчётам, это порядка 100 миллиардов рублей на первый год.
— Татьяна Голикова, российский экономистПарламентская газета 04:48

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