Экономика
Lenta.ruПодсчитаны расходы на маткапитал в России
Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год. Такие подсчеты сделала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС. По ее оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить11
Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года её уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчётам, это порядка 100 миллиардов рублей на первый год.
— Татьяна Голикова, российский экономистПарламентская газета 04:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году
Будущее России. Национальные проекты04:23
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 08:53, Ашберн
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Первые двигатели для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод
Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Футбол
Воспитанник «Спартака» Бакаев объявил о переходе в «Рубин»
Воспитанник академии московского "Спартака" Солтмурад Бакаев в своем Instagram объявил о переходе в казанский "Рубин".
Политика
Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки
Политика
Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ополченцам населенного пункта Сокольники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора
Сенаторы единогласно утвердили нового генпрокурора Члены Совета федерации (СФ) единогласно проголосовали за кандидатуру нового генерального прокурора — им стал бывший заместитель главы Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.
Политика
Михаил Мурашко стал министром здравоохранения
На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Кино
Кинодеятели поддержали назначение нового министра культуры
В интервью журналистам глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, хорошо знавший Любимову на посту главы департамента кинематографии, отметил, что новый министр «зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим».
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Происшествия
В Новосибирске уволили гаишника, залившего виски в омывайку
Начальник главка МВД по Новосибирской области уволил сотрудника ДПС, который залил в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости, сообщает РИА Новости.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Технологии
Павел Дуров обвинил компанию Apple в шпионаже
Павел Дуров обвинил компанию Apple в слежке за своими клиентами.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Культура
Дмитрий Харатьян празднует 60-летний юбилей
Главному гардемарину страны, Дмитрию Харатьяну, сегодня исполнилось 60 лет. На его счету более 80 ролей в кинокартинах.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Экономика
Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей" выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб. X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Происшествия
В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины
Фрагменты тела мужчины обнаружили 21 января в мусорном контейнере в дачном поселке Поварово в Подмосковье (городской округ Солнечногорск), сообщает Главное следственное управление СК по Подмосковью.
Кино
Россиян оставят без голливудских фильмов на майские праздники
«Ведомости» сообщили, что на майских праздниках в 2020 году в кинотеатрах практически не будут показывать иностранного кино.