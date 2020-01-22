Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года её уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчётам, это порядка 100 миллиардов рублей на первый год.

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Подсчитаны расходы на маткапитал в России

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