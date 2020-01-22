Экономика
РЕН ТВГоликова рассказала о расходах бюджета по маткапиталу
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что расходы российского бюджета по материнскому капиталу к 2022—2023 годам стабилизируются на уровне 250—290 миллиардов рублей в год. По ее словам, по предварительной оценке, в этом году расходы составят около 100 миллиардов.
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Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:23
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Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле
Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
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Общество
Испания решила отказаться от угля
Испания может стать первой страной в Европе, которая полностью откажется от угля.
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48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
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Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
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Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
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В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Общество
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Политика
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Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
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Медведев вышел в третий круг Australian Open
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Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
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Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»
Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
Экономика
СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В другом матче «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.
Биатлон
Сборная Украины огласила состав на этап Кубка мира в Поклюке
Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Поклюке (Словения) завтра, 23 января, сообщает Biathlon.com.ua.
Политика
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»
«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
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Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении
Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
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Ставропольский губернатор попал в ДТП
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что его машина попала в ДТП.
Происшествия
Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
Политика
Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Происшествия
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Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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Новый внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Речь идет о новинках Komendant, Arsenal и Senat, которые совсем недавно поступили в Швецию для нового этажа дорожных заездов.