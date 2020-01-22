Экономика

РЕН ТВРЕН ТВГоликова рассказала о расходах бюджета по маткапиталу

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что расходы российского бюджета по материнскому капиталу к 2022—2023 годам стабилизируются на уровне 250—290 миллиардов рублей в год. По ее словам, по предварительной оценке, в этом году расходы составят около 100 миллиардов.
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Голикова анонсировала рост затрат на маткапитал к 2022–2023 годам

Известиявчера в 05:41

Расходы бюджета России на материнский капитал вырастут почти в три раза

URA.Ruвчера в 05:01

Голикова рассказала о расходах бюджета РФ по маткапиталу

Московский Комсомолецвчера в 05:15

Голикова оценила новые затраты на маткапитал в пределах 290 млрд рублей в год

Интерфаксвчера в 05:11

Голикова оценила новые затраты на маткапитал

Национальная служба новостейвчера в 05:34

Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:23

Голикова: расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году

ТАССвчера в 04:22
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС вчера в 22:19
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Происшествия

Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары

РИА Новости вчера в 23:08
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Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС вчера в 03:13
Общество

Испания решила отказаться от угля

Испания может стать первой страной в Европе, которая полностью откажется от угля.
VSE42.RU вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Российская газета вчера в 20:15
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 вчера в 22:31
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Экономика

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть.
Известия вчера в 19:29
Теннис

Медведев вышел в третий круг Australian Open

Газета.Ru вчера в 23:03
Политика

Начальники «главков» Генпрокуратуры подали рапорты об увольнении

Рапорт об увольнении подали три руководителя главных управлений Генеральной прокуратуры, рассказали РБК два источника, близких к надзорному ведомству.
РБК вчера в 09:04
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество

Прокуратура начала проверку после задержания в КНР танкера «Патриот»

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о задержании в Китае танкера «Патриот», принадлежащего подпавшей под американские санкции компании «Гудзон».
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
РИА Новости вчера в 12:46
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В другом матче «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.
Чемпионат вчера в 22:49
Биатлон

Сборная Украины огласила состав на этап Кубка мира в Поклюке

Тренерский штаб сборной Украины огласил состав команды на шестой этап Кубка мира по биатлону, который стартует в Поклюке (Словения) завтра, 23 января, сообщает Biathlon.com.ua.
Чемпионат вчера в 02:55
Политика

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
ИА REX вчера в 08:30
Политика

Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
BFM.ru вчера в 23:19
Происшествия

Ставропольский губернатор попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Instagram сообщил, что его машина попала в ДТП.
РБК вчера в 14:29
Происшествия

Все детсады Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о «минировании»

Воспитанники и персонал всех детских садов Биробиджана в Еврейской автономной области эвакуированы в четверг из-за сообщений об опасности, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 21:25
Политика

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
РБК вчера в 19:17
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК 21 января в 13:45
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС вчера в 10:42
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 07:12
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Новый внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Речь идет о новинках Komendant, Arsenal и Senat, которые совсем недавно поступили в Швецию для нового этажа дорожных заездов.
Rusargument вчера в 04:37
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