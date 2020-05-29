В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В первую группу относят случаи гибели пациентов с положительным тестом на COVID-19.

Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы

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