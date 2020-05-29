Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы

В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В первую группу относят случаи гибели пациентов с положительным тестом на COVID-19.
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Причины смертей от коронавируса в России поделили на пять групп

Комсомольская правда13:15

Голикова: в апреле в РФ умерли 1 675 человек от причин, прямо связанных с коронавирусом

ТАСС14:48

Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы

РИА Новости13:15

Голикова рассказала об учёте связанной с коронавирусом смертности

RT на русском15:15

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Интерфакс14:13

Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы

РБК13:09

Голикова заявила, что причины смертности от COVID разделили на группы

РЕН ТВ12:46
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Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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