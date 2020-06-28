Коронавирус
Lenta.ruГоликова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Ее слова приводит РИА Новости. Она заявила, что в этот период «уместилось большое количество событий».
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Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова
Комсомольская правда06:25
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Автоспорт
Экклстоун пообещал попасть на Гран-при России вопреки запрету
«Могут попробовать мне запретить посетить Гран-при России, мне кажется, я найду способ попасть на этап», — цитирует Экклстоуна ресурс Daily Mail.
ProstoProSport 04:27
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Происшествия
Пожилых супругов убили в Тамбовской области
Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Общество
Глава СЖР назвал неприемлемым нападение на съёмочную группу Собчак
News.ru вчера в 13:18
Политика
Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.
РБК 07:59
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Общество
ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
Футбол
Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов»
Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.
РБК 05:31
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
Авто
Ford представил новый пикап F-150
Компания Ford официально представила новое поколение пикапа Ford F-150, его гибридную версию.
Деловое.ТВ 26 июня в 07:33
Общество
Режим обязательной самоизоляции в Югре продлили до 5 июля
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 5 июля включительно", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:11
Общество
Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о звонках людей, возмущенных введением ограничительных мер в городе.
Мослента 08:29
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Игры
Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк
Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru 03:44
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
РИА Новости 00:17
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 26 июня в 07:33
Экономика
Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Религия
Собчак получила в подарок икону после нападения в храме Екатеринбурга
Телеведущая Ксения Собчак после нападения во время съемок в Среднеуральском женском монастыре посетила Храм на Крови в Екатеринбурге.
Общественная служба новостей 08:40
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva появится в 2023 году
По информации издания "Газета.Ru", "АвтоВАЗ" представит обновленный внедорожник Lada Niva в 2023 году Хорватский поставщик тольяттинского завода AD Plastik Group заключил контракт на поставку пластиковых элементов экстерьера и внешних компонентов для нового автомобиля.
Деловое.ТВ 26 июня в 12:44
Культура
Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 в 2022 году
Экономика сегодня 05:17
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11