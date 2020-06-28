Первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1». Ее слова приводит РИА Новости. Она заявила, что в этот период «уместилось большое количество событий».

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

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