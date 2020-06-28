Коронавирус

ИзвестияИзвестияГоликова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
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Голикова поделилась воспоминаниями о начале пандемии

Газета.Ru08:39

Первый завозной случай коронавируса в Россию был из Италии, сообщила Голикова

Комсомольская правда06:25

«Было страшно»: Голикова — о начале пандемии коронавируса в России

Телеканал 360°07:48

Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии

RT на русском07:41

Голикова рассказала о начале эпидемии коронавируса в России

РИА Новости06:47

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Lenta.ru08:12

Коронавирус в Россию привезли из Италии

Вести.Ru06:02
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Московский Комсомолец 06:22
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Общество

На следующей неделе туляков ожидает похолодание

На следующей неделе, в понедельник-вторник, в Центральной России ожидается похолодание.
Тульская пресса 26 июня в 07:15
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Армия и оружие

Модифицированный «Искандер» сможет доставать до любой точки Европы

Discover24 07:18
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Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

РИА Новости 00:17
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Здоровье

Названы продукты, ускоряющие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты следует включить в рацион, чтобы избежать преждевременного старения.
РИА Новости 02:13
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Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Происшествия

Разгром иностранцами припаркованных машин в Воронеже попал на видео

В жилом комплексе «Московский квартал» парни разгромили несколько припаркованных машин.
Kursk.com 09:57
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Общество

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
Коммерсантъ 06:35
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Общество

Множество деревьев были повалены и сломаны шквалистым ветром в Абакане

REGNUM 09:14
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,2K
Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
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Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости 09:23
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Футбол

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»

РИА Новости 10:02
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Общество

Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
Российская газета вчера в 13:06
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
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Политика

Явка на президентские выборы в Польше составила 24%

RT на русском 08:52
Экономика

Путин поручил кабмину принять меры по поддержке легкой промышленности

Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в легкой промышленности дал поручения по включению ряда подотраслей в список наиболее пострадавших сегментов от эпидемии коронавируса.
РЕН ТВ 25 июня в 06:19
17
Политика

Путин объяснил происхождение денег на поддержку россиян в кризис

Владимир Путин объяснил, откуда поступают деньги на оказание финансовой поддержки россиянам в условиях спровоцированного пандемией коронавируса кризиса.
Актуальные Новости 08:13
4
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
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Общество

У северных границ России засекли повышенную радиацию

Газета.Ru 09:30
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Политика

Путин объяснил проблемы с выплатами медикам словами «мы все люди»

Президент России Владимир Путин объяснил возникшие проблемы с выплатами медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, фразой «мы все люди» и призвал не драматизировать ситуацию.
РБК 09:01
Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Политика

Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»

Германия готова принять санкции против США в ответ на ограничения по «Северному потоку-2», пишет Bloomberg.
ToDay News Ufa 08:41
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Здоровье

16-й пациент умер с коронавирусом в Липецкой области

16-ю жертву зарегистрировали с подтвержденным диагнозом COVID-19, умер пожилой житель Ельца, Липецкой области.
Kursk.com 07:25
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Экономика

В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
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Общество

Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео

Танец президента Белоруссии Александра Лукашенко на республиканском балу выпускников в Минске попал на видео.
Lenta.ru 10:00
Происшествия

Найдена живой пропавшая в Саратове пенсионерка

В Саратове найдена живой Анна Аликсерова (Тишкина).
КП - Саратов 09:19
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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